山陀兒過後金門沙灘堆滿漂流物　游客看「沉睡戰車」驚見垃圾場

記者林名揚、邱中岳／金門報導

強颱山陀兒過後，造成金門泗湖海灘都是中國大陸海漂垃圾，國家公園管理處以及認養的海灘社區相當困擾，縣府環保局則表示，已連續多次與大陸福建廈門市政府溝通協調，要求管理河川，已見效果，從2010年每年清理海漂垃圾1300多公噸，到去年只有300多公噸。

強颱山陀兒在4日清晨5時許，已經減弱為熱帶性低氣壓，儘管金門地區在颱風期間並沒有明顯風雨，但是外圍環流捲起的風浪，導致大量的海漂垃圾吹向金門沿海，原本美麗的歐厝沙灘也對滿了廢棄的保麗龍等漂流物，造成另類的災情。

▲颱風過後金門沙灘飄大量廢棄物，金門縣府也相當無奈。(圖／記者林名揚翻攝）

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歐厝沙灘最著名的景點就是「沉睡戰車」，是半掩埋在沙灘上的廢棄戰車，有一種殘破的美感，且要在退潮時才會現身，近年來已成網紅景點，吸引不少遊客前往朝聖拍照。今日一早便有因颱風滯留金門的遊客，想趁機前往一睹廬山真面目，不過看到的卻是沿岸堆滿的廢棄保麗龍。

退休的翁姓教授帶小朋友前往金門沙灘，確認漂流堆積在沙灘上的垃圾就是來自中國大陸，還表示上面看到的字體都是簡體字。當地居民指出，金門距離大陸很近，福建沿海一帶養殖魚塭所用的塑料浮桶與保麗龍，廢棄或斷裂後經海浪一打，就往金門海岸邊漂，大量海漂垃圾更直接被吹上岸際，堆積情況嚴重。

▲颱風過境儘管風雨不大，但外圍環流導致大量廢棄物飄至金門沙灘。(圖／記者林名揚翻攝）

這樣的狀況，不僅破壞海岸景觀，也成為海洋生態殺手。這次又出現大量海漂垃圾，應該是颱風的大浪所夾帶而來。金門縣環保局表示，經查該處海岸是由金城鎮公所負責，水保科已請其派員協助清理，盡快恢復海岸景觀。