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以前沒電腦、手機「颱風假都在幹嘛」？　網爆共鳴：點蠟燭聽廣播

以前「沒電腦、手機」颱風假都在幹嘛？　網紛紛回憶：點蠟燭聽廣播玩Game Boy

▲有網友回憶稱，以前放颱風假時都需要點蠟燭、聽廣播。（示意圖／翻攝自unsplash）

圖、文／CTWANT

颱風「山陀兒」移動速度相當緩慢，影響台灣多日，多數地區連2天停班停課，而南部地區受颱風侵襲更為嚴重，為求民眾安全，已放颱風假3日以上。至於放颱風假是否合理一事，也掀起了不少爭議，但有位網友就好奇詢問，以前電腦、手機還尚未普及的時候，究竟「放颱風假都在幹嘛？」，引發鄉民熱議。

有網友昨（3）日在PTT八卦板以「以前放颱風假 都在幹嘛？」發文，表示自己從有意識以來，放颱風假就是打電動，「那麼以前沒有電腦的時代，不曉得放颱風假，都跑去做什麼？我很好奇，有沒有卦？」

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對此，就有網友回憶起當時情景，紛紛留言道「點蠟燭、聽廣播」、「躺床上聽張學友、劉德華的歌」、「拿手電筒接小耳朵看電視聽廣播」、「玩 gameboy+ 放大鏡夜燈」、「好一點的收音機可以聽老三台」、「跟阿嬤下棋，玩跳棋」、「以前小時候有 gameboy、漫畫，不然就當電視兒童，後來國中，電腦玩玩仙劍，還是模擬器之類的吧」。

也有人指出，「以前沒電纜地下化，颱風都會停電」、「小時候好像很容易停電，所以都在晚上點蠟燭聽廣播」、「要囤罐頭蠟燭泡麵，因為有機率會斷電，如果住在內湖汐止還要撤離，因為水會淹到2樓高」、「停電，點蠟燭，蝙蝠飛進來，現在完全不可能」。

此外，還有人無奈道「要驅趕大水螞蟻」、「寫補習班數學作業」、「淹水救傢俱」、「停電，就點燈、點蠟燭、看書準備考試」。

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