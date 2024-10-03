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快訊／宜蘭縣議員李茂豐離世　享壽67歲！議長證實：已隨佛祖修行

▲國民黨宜蘭縣議員李茂豐驚傳逝世，享壽68歲。（圖／擷取自李茂豐臉書）

▲國民黨宜蘭縣議員李茂豐驚傳逝世，享壽68歲。（圖／擷取自李茂豐臉書）

記者閔文昱／綜合報導

宜蘭縣蘇澳鎮國民黨籍議員李茂豐，於今日（3）晚間驚傳辭世的消息，享壽67歲。對此，宜蘭縣議長張勝德也在臉書上發文證實李茂豐「已隨佛祖修行」，未來會帶著他的精神繼續服務蘇澳、建設蘭陽。

據了解，李茂豐議員罹癌多年，雖曾經接受化療，病情原已獲控制，但此次復發，住進醫院十餘天，在今天晚上不幸病逝。為此，張勝德在臉書上發文哀悼，強調雖然與李茂豐議員僅短短相處1年9個月，但他對地方的貢獻及為地方發聲、爭取建設的精神，都令人難以忘懷，承諾將帶著李茂豐議員的精神，繼續服務蘇澳、建設蘭陽。

李茂豐曾任蘇澳區漁會拍賣員、味珍活海鮮員工、雙魚生技有限公司、馬賽國小家長會會長、南方澳鎮南廟主任委員、蘇澳鎮鎮民代表20、21屆、蘇澳地區農會農民代表、蘇澳海事學校家長會長，以及南方澳六里聯合守望相助隊顧問等職務。他在2018年參選縣議員，獲得5486票，當選宜蘭地10選區（蘇澳）議員。

李茂豐去世後，使蘇澳選區議員從3席減少至2席，然而並未減少到2分之1以下。依「地方制度法」規定，議員缺額達議會總名額3/10以上，或同一選舉區缺額達1/2以上時應補選。由於宜蘭縣第十選區有三席議員，在李茂豐辭世後，缺額未達到該選區的二分之一，因此依法無須另外舉行補選。

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