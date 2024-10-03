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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

挺柯挺到成妖魔　黃智賢：黃國昌能不能有點良心別雙標？

▲▼民眾黨立法院黨團由立委黃國昌、陳昭姿、張啟楷於9/30舉辦「驚爆！台電電廠罔顧職安公安 不防爆 還助燃」記者會，踢爆台電大林電廠使用不合格設備零件。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨立法院黨團總召黃國昌。（圖／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨主席柯文哲因京華城案遭羈押，民眾黨全黨力挺，並發起全國開講聲援。名嘴黃智賢批評，柯黨側翼，簡直挺柯挺到成妖魔，當然可以挺柯，這是每個人的權利，可是，能不能講人類的語言？能不能有點良心與職業道德？能不能別雙標？「黃國昌，說你呢！」

黃智賢說，從大巨蛋，到台智光，到北士科，京華城，柯文哲如果不叫違法圖利，什麼叫做違法圖利？台北市政府把北士科T17跟T18，賤價且免營運計畫書BOT給新光人壽，當其時，吳欣盈是新光人壽副總，新光長公主，身為利害關係人，吳欣盈竟然名列民眾黨的不分區立委名單。而且不久後，就補上立委。柯文哲身為台北市長，拿台北市產，去圖利親信財團，這樣圖利財團的事，柯文哲幹得得意之至，整個民眾黨，沒有一個人覺得可恥？

黃智賢也指出，現今出現的骯髒金流，一樁樁，一件件，哪一件可以見人？是假發票？還是報假帳？96萬元小吃店？還是1000多萬的假肖像授權？是真以為人人都是無腦人，不知道柯文哲是在洗錢？還好意思說清白？是在耍無腦？還是把人民當無腦？不管是基金會跟協會，還是民眾黨部，還是柯文哲競選總部，還是木可，不是都在洗錢？

黃智賢表示，對柯黨跟柯黨側翼來說，柯文哲做任何醜事，都是不能查辦的，這樣，才沒有司法迫害，政客、媒體與側翼當然可以挺柯，這是每個人的權利，可是，能不能講人類的語言？能不能有點良心與職業道德？能不能別雙標？

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