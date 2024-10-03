美軍火商抬價詐欺！王鴻薇轟賴清德裝聾作啞　台灣竟被當盤子

▲王鴻薇質疑，為何我國蒙受損失卻不可以談？難道台灣是美國的「小媳婦」？（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

彭博社6月曾揭露美國軍火商「雷神公司」惡意提高對外軍售案的價格，而網路媒體最新踢爆冤大頭之一就是台灣，國防部沒有否認，表示美國司法部已與廠商達成認罪協商，將會全數返還不當得利給我方。國民黨立委王鴻薇今（3日）痛批，事件發生後總統賴清德和國防部裝聾作啞，還稱此事是「疑美論」，如今台灣被高報價格，不只當了凱子還當了盤子。

國防部對「雷神公司」一事回應，該事件證明美台雙方在軍售制度上，都有嚴謹的防弊設計，目前美國司法部已與廠商達成認罪協商，將會把不當得利全數返還我方，同時強調，這項訊息操作「疑美論」的跡證明顯，呼籲國人注意。

王鴻薇質疑，台灣政府面對軍售高報價卻裝聾作啞，國防部還說是被認知作戰、操作「疑美論」，這種說法會不會太奇怪？何況媒體報導還稱雷神公司涉嫌洗錢、官商勾結，這些都是納稅人的錢，難道國防部不該對外說明嗎？

王鴻薇說，在野黨支持台美維持良好關係，但軍售發生弊案，總統賴清德和國防部卻避而不談，態度非常奇怪，台灣不止被當成凱子，也被當成盤子，政府不吭不聲，台灣絕對不能變成「細漢的」、「小媳婦」。

