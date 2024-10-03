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安泰醫院火警釀9死　榮譽院長、藍委蘇清泉致歉：我會負責到底

▲國民黨立委蘇清泉。（圖／記者林敬旻攝）

▲安泰醫院榮譽院長蘇清泉。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

屏東東港安泰醫院今（3日）發生火警，死亡人數增至9人。原本一度失聯的機電房員工，下午被救出時呈現OHCA狀態，經搶救後仍不治身亡。醫院創辦人、國民黨立委蘇清泉對此強調，醫院會負完全責任，「蘇清泉絕對負責到底，跟大家報告，不用擔心。」

蘇清泉受訪時向家屬致歉表示，發生這種事情自己也很痛苦，是否和颱風有關係，要由專家火場鑑定釐清，病患大多是臥病在床的老人家，之後檢察官會來相驗，至於急診室的病患，能後送的都已後送，其餘將陸續移回A、B棟病房。

蘇清泉強調，醫院會負完全責任，後續要賠償、責任險等，醫院會負全部責任，「蘇清泉絕對負責到底，跟大家報告，不用擔心。」

至於資深媒體人周玉蔻在臉書指，從最新跡證看來，火警以「管理不當」原因居多，蘇清泉則說，颱風要準備很多東西備戰，人員該配備的都已到位，平常消防隊與醫護人員每個月都有通過稽核，「一句管理不當就抹滅人家所有努力，她在講什麼屁話啊？發生這種事大家已經很焦頭爛額了，跟颱風有關啦！全部消防局、衛生局的人都在這邊忙，不是管理不當不要亂講，這句話我完全無法接受，周玉蔻講話小心一點，很多都不知道，卻到處得罪人。」

屏東縣政府表示，消防局於上午7時41分受理報案，立即出動東港分隊、南州分隊、林邊分隊、新園分隊、崁頂分隊、潮州分隊、新埤分隊、竹田分隊、萬丹分隊、特搜8大隊及消防第三大隊，46車116人前往；由消防局長李彬正現場指揮搶救，國軍33人、10台救護車也在現場待命，由於山陀兒颱風來襲，東港地區風強雨驟，增加搶救困難。

屏東縣政府指出，同時，衛生局啟動大量傷患機制安置病患，並協調交旅處、社會處調度屏東客運復康巴士支援，以及縣內各醫院及民間救護車、高雄市政府衛生局、中央協助調度國軍系統救護車支援後送縣內其他醫院，截至目前轉送他院共40位，其中12位個案呼吸器使用中。
 

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