電價狂漲又要兩千億預算　許宇甄批台電「到底都圖利了誰？」

▲許宇甄對於台電又來要預算非常不滿。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

經濟部電價費率審議委員會才甫拍板調漲工業用電，台電近日送到立法院的報告卻又希望可以再爭取2千億元的撥補，國民黨立法委員許宇甄今（3日）對此表示不滿，台電瀕臨破產的問題是民進黨錯誤能源政策所造成，怎麼能藉由漲電價、人民納稅錢幫忙買單？且政府每年花千億買不穩定的綠能，到底都圖利了誰？有哪些人收了回扣？檢調至今都沒有更積極的查緝動作。

許宇甄指出，查閱台電預決算書可以發現，核能發電在100至103年四年期間，每年發電400億度，每年發電費用大約290億元，發電機組設備使用率高達90％，對全台灣的用電起到積極作用。

「自從民進黨執政以後，因意識形態作祟，打壓核能，全力發展太陽光電、離岸風電，」許宇甄續指，這兩項綠能發電，台電112年度預估購電189.4億度，預算編列1047.6億元；113年度預估購電234.7億度，預算編列1286.2億元；114年度預估購電286.1 億度，預算編列1546.8億元，三年預估累計花費3880億元，總購電度數710億度，同樣的發電度數用核能發電費用估算，只需650億元，落差3200億元，這些經費都要用人民納稅錢來撥補，相當不合理。

許宇甄批，錯誤的能源政策若不檢討，2000億元的撥補經費就不該通過，不能讓民進黨透過精心設計得錯誤政策，透過台電當合法中介，讓民進黨大大方方的拿人民的錢養自己的人，每年花1000多億買不穩定的綠能，到底都圖利了誰？有哪些人收了回扣？檢調至今都沒有更積極的查緝動作，行政院長卓榮泰更在9月中到台南七股參訪賴清德好友的太陽光電場，是想要掩飾什麼？

許宇甄強調，台電董事長曾文生證實北台灣缺電，這正好說明錯誤的能源政策，不僅帶來高電價，還讓北台灣跳電連連，千萬人失活在缺電危機之中，要解決北台灣缺電困境，要先打破民進黨非核家園神主牌，也要修正民進黨錯誤能源政策。

許宇甄提及，當美國賓州三哩島核電廠宣布2028年將重啟，日本也陸續核准17座各電力公司重啟核能機組，其中已有12座重啟運轉，唯獨民進黨政府在陸續關閉台灣核電廠，讓台灣陷入缺電危機，然後再大力推銷昂貴且機組運轉率只有核能4分之一的光電、風電，每年讓國人多埋單1200億元，像極了餓死鬼投胎，就是要吸乾人民的血。

