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山陀兒颱風來勢洶洶　陳純敬視察福和橋更換預力梁工程

▲新北市副市長陳純敬視察福和橋更換預力梁工程。（圖／新北市工務局提供）

▲跨越北北兩市的福和橋整建將近40年，橋底遭多次超高車輛撞擊修復後再發現預力梁受損，新北市養處正進行永和端更換預力梁工程，預計年底完工，面對山陀兒颱風來襲，已做好萬全準備。（圖／新北市工務局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

秋颱山陀兒來勢洶洶，新北市副市長陳純敬今（2日）前往永和區福和橋視察正在更換預力梁的工程，聽取養工處防汛整備簡報。陳純敬對於養工處在颱風警報發佈後，迅即會同施工廠商完成高灘地圍籬和機具撤離表示肯定，指示工務局各項在建工程務必全面做好防颱整備，降低颱風來襲的損害，確保市民生命財產安全。

新北市政府副市長陳純敬1日上午率同工務局、水利局、交通局、消防局等單位及多位地方民代前往福和橋視察防颱整備工程。工務局長馮兆麟表示，福和橋由台北市政府在民國74年完成整建，橋齡近40年。近幾年來福和橋多次遭超高車輛撞擊橋底，雖經養工處及時辦理修繕補強安全無虞，但今年0430花蓮強震後發現外側預力梁受損嚴重，因此緊急在5月底前完成碳纖維補強，並在周邊道路增設限高門架強化橋梁保護措施，為了讓福和橋更安全，決定在今年底前完成預力梁更換工程。

▲新北市副市長陳純敬視察福和橋更換預力梁工程。（圖／新北市工務局提供）

▲新北新副市長陳純敬視察山陀兒颱風來襲福和橋工程防颱整備。

養工處長鄭立輝在現場簡報說明，本工程於今年8月7日開工，主要內容包括既有橋面板打除、橋側護欄及隔音牆拆除、損壞預力梁拆除、新設預力梁吊裝及橋面設施復舊等5階段，已於9月27日夜間完成受損預力梁拆除作業，年底完工後將可延長福和橋梁使用壽命，提供更舒適、安全的用路環境。

鄭立輝補充，本工程工區分佈於市區及高灘地，高灘地為新設預力梁之暫置區，施工團隊積極配合作好防颱整備，在陸上警報發佈4小時內將高灘地內圍籬及施工機具撤離，新設預力梁重達60噸，已配合加強固定於地面，即可避免因河川水位上漲遭沖刷位移；對於施工期間造成的交通影響，感謝市民朋友的配合。

▲新北市副市長陳純敬視察福和橋更換預力梁工程。（圖／新北市工務局提供）

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