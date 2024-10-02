山陀兒「核心摩擦陸地」持續減弱　氣象粉專示警：千萬別輕忽

▲山陀兒颱風。（圖／中央氣象署、翻攝tropicaltidbits）



記者鄒鎮宇／綜合報導

中颱山陀兒緩慢逼進南台灣，傍晚起風雨逐漸變大。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，山陀兒的東側核心不斷被陸地摩擦，雖有減弱的趨勢，但它仍是中颱，登陸時不可以忽視其帶來的危險，提醒民眾要多加小心防範。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」2日晚間表示，山陀兒的強度持續減弱，目前為中度颱風中段班；另外，山陀兒移動速度緩慢，加上東側核心不斷被陸地摩擦，預計還有再減弱的趨勢。

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「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，山陀兒過去6小時走得很慢，要走不走的，目前總算動了起來，預計3日清晨至上午之間會在台南、高雄之間登陸，「颱風沒有跑掉、沒有不來，已經在家門口了，只是走得比較慢而已，只是遲到，不是不到，千萬不要鬆懈了」。

各地風雨方面，南高屏地區風雨持續增強，今天深夜至3日午前是風雨最劇烈時刻；北部及宜蘭隨著颱風逐漸靠近，加上東北季風雙重影響，風雨也會開始增強，到了明天是風雨最強最有感時刻；中部地區必須等到颱風登陸之後，風雨才會有較顯著的增強；花東地區風雨持續中，預計3日下午就會逐漸緩和。

最後，「台灣颱風論壇｜天氣特急」呼籲，希望大家提高警覺，尤其南高屏登陸熱點，不要因為颱風減弱了就輕忽，「他登陸時還有中度颱風規模，依然容易出現致災性的強風」。