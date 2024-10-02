　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

山陀兒「核心摩擦陸地」持續減弱　氣象粉專示警：千萬別輕忽

▲▼山陀兒颱風。（圖／中央氣象署、翻攝tropicaltidbits） 

▲山陀兒颱風。（圖／中央氣象署、翻攝tropicaltidbits）

記者鄒鎮宇／綜合報導

中颱山陀兒緩慢逼進南台灣，傍晚起風雨逐漸變大。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，山陀兒的東側核心不斷被陸地摩擦，雖有減弱的趨勢，但它仍是中颱，登陸時不可以忽視其帶來的危險，提醒民眾要多加小心防範。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」2日晚間表示，山陀兒的強度持續減弱，目前為中度颱風中段班；另外，山陀兒移動速度緩慢，加上東側核心不斷被陸地摩擦，預計還有再減弱的趨勢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，山陀兒過去6小時走得很慢，要走不走的，目前總算動了起來，預計3日清晨至上午之間會在台南、高雄之間登陸，「颱風沒有跑掉、沒有不來，已經在家門口了，只是走得比較慢而已，只是遲到，不是不到，千萬不要鬆懈了」。

各地風雨方面，南高屏地區風雨持續增強，今天深夜至3日午前是風雨最劇烈時刻；北部及宜蘭隨著颱風逐漸靠近，加上東北季風雙重影響，風雨也會開始增強，到了明天是風雨最強最有感時刻；中部地區必須等到颱風登陸之後，風雨才會有較顯著的增強；花東地區風雨持續中，預計3日下午就會逐漸緩和。

最後，「台灣颱風論壇｜天氣特急」呼籲，希望大家提高警覺，尤其南高屏登陸熱點，不要因為颱風減弱了就輕忽，「他登陸時還有中度颱風規模，依然容易出現致災性的強風」。

【颱風動態】 山陀兒颱風強度持續減弱 目前為中度颱風中段班 因為移動速度緩慢 東側核心不斷被陸地摩擦 預計還有再減弱的趨勢。 ???? 過去６小時 山陀兒雖然走得很慢、要走不走 但總算動了起來 預計明天(03)清晨至上午之間 在台南～高雄間登陸。...

台灣颱風論壇｜天氣特急發佈於 2024年10月2日 星期三

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

ET快訊
快訊／山陀兒太會挑日子！陳其邁發警告
快訊／新北入夜風雨將加劇！撤離539居民
日本為何沒颱風假？　百萬網紅揭「最大主因」
快訊／新竹縣、市明停班課！全台22縣市都放颱風假
快訊／苗栗明停班課！20縣市宣布了
快訊／台中再放一天颱風假！盧秀燕宣布明停班停課
快訊／北北基桃明停止上班上課　颱風假再一天！
快訊／彰化明停班課！14縣市宣布了
快訊／南投明停班課！13縣市宣布了
快訊／宜蘭明停班課！12縣市宣布了
驚險畫面曝！高雄商辦玻璃7樓急墜1樓
山陀兒「核心摩擦陸地」持續減弱　氣象粉專示警：千萬別輕忽
交通異動懶人包　國內班機取消一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

山陀兒太會挑日子！陳其邁發警告：登陸時間強碰「最糟狀況」　

流產回娘家坐月子　婆婆主動提議照顧…她得知被騙真相怒了

22縣市都宣布了！全台停班課懶人包看這裡

快訊／台中再放一天颱風假！盧秀燕宣布：10／3停班停課

工地驚見「純潔巨人」拿雨傘自捅！恐怖畫面網友看傻

山陀兒「核心摩擦陸地」持續減弱　氣象粉專示警：千萬別輕忽

離島交通船明161航次停航！交通異動懶人包　國內班機取消一次看

山陀兒快動了！鄭明典曬一圖曝：將偏東方移動

山陀兒颱風威脅增　21處省公路擴大預警封閉

山陀兒搖擺「3地登陸熱點」！東北季風湊一腳　明起豪雨炸北部

新北女駕駛拒查「拖警狠撞護欄」　警所長殉職

騎士停紅燈提早起步　與公車相撞搶救不治

趙小僑宣布「全家將暫離台灣」　明年會飛：開始旅人生活

柯前秘書曾對媒體比中指　2度出庭燦笑：我顏色錯了

拖撞護欄「警所長慘死」！冷血女駕駛土城落網

KID.峮峮為小情侶打扮！　壯男變「舔狗」嗨跳三振舞

氣象署估山陀兒明登陸！　預測7縣市達停班課標準

北檢預計第5度提訊…柯文哲「不願出庭」！律師快閃離去

【笑得最開心的也是他XD】老爸見全家服傻眼爆粗口...但還是穿上一起逛街

遭女毒蟲奪命！38歲殉職所長是2寶爸　建中畢業繼承父志考警大

山陀兒太會挑日子！陳其邁發警告：登陸時間強碰「最糟狀況」　

流產回娘家坐月子　婆婆主動提議照顧…她得知被騙真相怒了

22縣市都宣布了！全台停班課懶人包看這裡

快訊／台中再放一天颱風假！盧秀燕宣布：10／3停班停課

工地驚見「純潔巨人」拿雨傘自捅！恐怖畫面網友看傻

山陀兒「核心摩擦陸地」持續減弱　氣象粉專示警：千萬別輕忽

離島交通船明161航次停航！交通異動懶人包　國內班機取消一次看

山陀兒快動了！鄭明典曬一圖曝：將偏東方移動

山陀兒颱風威脅增　21處省公路擴大預警封閉

山陀兒搖擺「3地登陸熱點」！東北季風湊一腳　明起豪雨炸北部

入夜後新北風雨加劇　侯友宜籲非有必要減少外出

山陀兒太會挑日子！陳其邁發警告：登陸時間強碰「最糟狀況」　

快訊／新北入夜風雨將加劇！　累積88件路樹傾倒、撤離539居民

流產回娘家坐月子　婆婆主動提議照顧…她得知被騙真相怒了

腎臟「毒積太多」6症狀！　醫：常放屁小心

鄭怡靜、李昱諄上演大逆轉　中國大滿貫賽勇闖女雙8強

山陀兒颱風來勢洶洶　陳純敬視察福和橋更換預力梁工程

幕後／張榕容「原本報名影后」最終入圍女配角！　金馬：符合規章

快訊／颱風攪局！中職天母、洲際3日賽事　二軍總冠軍賽G2都延賽　

山陀兒進逼！視察環狀線防颱整備　侯友宜：全力守護市民安全

頂級機能黑咖啡 共帶回6盒黑咖啡+4盒咖啡餅乾

生活熱門新聞

快訊／16縣市明天風雨續達停班課標準！氣象署最新預報出爐

快訊／台北達標！18縣市明天符合停班課標準　最新風雨預報曝

22縣市都宣布了！全台停班課懶人包看這裡

山陀兒被丟包　崩潰路徑曝延遲登陸

山陀兒將成「死」在台上空第2颱

山陀兒只能吃自己！　「可能死在台灣」

文大生火鍋店「爽挖整桶冰淇淋」惹怒店家　校方帶學生前往致歉

不斷更新／3縣市「今晚6點可知」明天是否停班課

山陀兒翻不過中央山脈往北衝　粉專曝「全台強風大雨時間點」

明可能再放颱風假　山陀兒估「中央山脈西側通過」

山陀兒動了！下午開始加快腳步　粉專示警：風雨會更加有感

北北基桃放颱風假被罵「都還沒陸警」！　上班族、家長吵翻了

山陀兒「狂吸乾冷空氣」強度減弱　氣象署證實

山陀兒登陸將被秒殺　專家曝原因

更多熱門

相關新聞

山陀兒將偏東方移動！鄭明典曬一圖：訊號出現

山陀兒將偏東方移動！鄭明典曬一圖：訊號出現

隨著山陀兒颱風的來襲，其移動速度緩慢，至昨晚至今（2日）幾乎未有明顯變化。前中央氣象局長鄭明典指出，這主要是因為環境槽線導引較弱，導致颱風呈現滯留狀態。稍早前，鄭明典表示，山陀兒颱風即將開始偏東移動，相關訊號已經出現。

山陀兒颱風威脅增　21處省公路擴大預警封閉

山陀兒颱風威脅增　21處省公路擴大預警封閉

高捷明調整班距為20分鐘　輕軌全日停駛

高捷明調整班距為20分鐘　輕軌全日停駛

即／颱風吹斷電線　高雄大寮1716戶停電

即／颱風吹斷電線　高雄大寮1716戶停電

即／高雄透天厝鋰電池自燃　1移工灼傷送醫

即／高雄透天厝鋰電池自燃　1移工灼傷送醫

關鍵字：

颱風山陀兒南台灣風雨安全

讀者迴響

熱門新聞

快訊／16縣市明天風雨續達停班課標準！氣象署最新預報出爐

快訊／台北達標！18縣市明天符合停班課標準　最新風雨預報曝

22縣市都宣布了！全台停班課懶人包看這裡

電視台發聲封殺《不熙娣》班底！「說謊被打臉」

加油、繳停車費「發票中1000萬」！　獎落2縣市

山陀兒被丟包　崩潰路徑曝延遲登陸

山陀兒將成「死」在台上空第2颱

山陀兒只能吃自己！　「可能死在台灣」

文大生火鍋店「爽挖整桶冰淇淋」惹怒店家　校方帶學生前往致歉

不斷更新／3縣市「今晚6點可知」明天是否停班課

直擊短今約會壯男「爆大街談分手」哭了！男伴猛掉淚

山陀兒翻不過中央山脈往北衝　粉專曝「全台強風大雨時間點」

快訊／颱風假再一天！　北北基桃明天停止上班上課

明可能再放颱風假　山陀兒估「中央山脈西側通過」

山陀兒動了！下午開始加快腳步　粉專示警：風雨會更加有感

更多

最夯影音

更多

新北女駕駛拒查「拖警狠撞護欄」　警所長殉職

騎士停紅燈提早起步　與公車相撞搶救不治

趙小僑宣布「全家將暫離台灣」　明年會飛：開始旅人生活

柯前秘書曾對媒體比中指　2度出庭燦笑：我顏色錯了

拖撞護欄「警所長慘死」！冷血女駕駛土城落網

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面