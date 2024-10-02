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快訊／颱風假再一天！　北北基桃明天停止上班上課

▲▼山陀兒颱風路徑預估 。（圖／氣象署提供）

▲山陀兒颱風路徑預估 。（圖／氣象署提供）

記者崔至雲、袁茵／台北報導

中颱山陀兒持續逼近台灣，中央氣象署預估，未來24小時以每小時9公里「小跑步」速度北上，最快今天深夜到明天清晨登陸。基隆、台北、新北、桃園4縣市稍早宣布，3日各機關學校停止上班及上課。

氣象署最新觀測資料顯示，山陀兒下午5時的中心位在高雄的西南方約110公里之處，以每小時8公里速度，向東北轉北北東進行。氣象署預估，以較弱中颱甚至輕颱登陸，登陸地點在嘉義到高雄之間，登陸前後對西南部帶來致災性強陣風，北部雨勢也會逐漸加大。

台北市政府依據交通部中央氣象署最新天氣預報資料，並經基北北桃共識，宣布3日各機關學校停止上班及上課。

台北市長蔣萬安也在臉書上表示，山陀兒颱風逐漸逼近北臺灣，外面的風雨越來越強。經過基北北桃四縣市討論共識，宣布臺北市明天（10/3）暫停上班上課。今天下午開始，臺北市的風勢、雨勢都有明顯的增強，根據中央氣象署預測，入夜過後風雨進一步加強，今天深夜到明天都可能有強風大雨，達停班停課標準。

蔣萬安提到，臺北市政府各局處嚴陣以待，守護市民的安全，請大家配合 #待在家，非必要請勿出門！颱風走得慢，菜價也跟著不穩定。下午他到士東市場 實際了解波動情形，也要求產發局持續關注物價變化，一旦波動擴大就要立即啟動相關機制，減輕市民的生活壓力。「請大家繼續待在家 ，和我們一起做好防颱準備！」，如有災情請撥打110、119或通報1999市民專線，市府團隊會風雨無阻、守護市民安全。

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