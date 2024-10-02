山陀兒進逼！視察環狀線防颱整備　侯友宜：全力守護市民安全

▲新北市政府2日上午召開山陀兒颱風新北市災害應變中心工作會報。（圖／新北市捷運局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

山陀兒颱風逐步接近，今（2日）市長侯友宜主持「新北市災害應變中心工作會報」，並於會後即刻前往中和視察環狀線復原工程及防颱工作整備情形，侯友宜表示，從2日下半天開始，新北市風雨會逐漸明顯，呼籲市民朋友減少外出，同時他也責成環狀線施工團隊務必針對施工架壁拉桿固定情形、高架物料綁牢及圍籬穩固確實檢查，避免強風造成材料掉落危險，市府會竭盡全力防颱，守護市民安全。

侯友宜表示，目前市府正進行0403地震後環狀線修復工程，且工程位處交通要道，為避免山陀兒颱風所帶來的強陣風，造成掉落等危害，市府團隊積極落實固定及相關防颱整備工作，確保安全無虞，侯友宜也於視察完工區後，再次叮嚀施工團隊務必落實施工架壁拉桿等固定及圍籬穩固等措施，全力備戰，降低山陀兒颱風對市民的影響。

▲侯友宜指示市府團隊全力防颱，守護市民安全。

捷運局說明，復原工程有九跨鋼箱梁需復位，目前採多組工作面及增加工班人力，已完成簡支梁第一至四跨復位作業，第五、六跨安裝頂昇設備中準備橫移復位，同時，連續梁持續施作重型支撐架安裝作業，待鋼箱梁逐一復位後，接續進行伸縮縫復原、軌道復原、隔音牆復原、機電設施復原、子系統測試及線性淨空檢核，最後再進行機電系統整合測試及電聯車試運轉等繁複作業，力拼今年底復駛營運。

消防局補充，依據氣象署與新北市天氣團隊的氣象情資研判，目前山陀兒位於新北市南南西約440公里海面上，以每小時7轉10公里速度，向北北東轉東北方向移動，預估颱風中心在明天清晨會從台南、高雄一帶登陸，從今天下半天開始，新北市風雨會逐漸明顯，晚上開始會有強降雨情形，在北側、東側及南側山區有達局部豪雨機會，總累積最大雨量下修為600毫米，最大陣風市區可達9級、郊區可達11級，籲請市民朋友審慎防颱。相關資訊請至臉書「我的新北市」、LINE「新北市政府」及「新北災訊E點通」查詢，市府將隨時更新動態。

▲侯友宜責成施工團隊務必落實工程防護作業。

▲侯友宜視察環狀線復原工程及防颱整備工作情形。