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山陀兒颱風威脅增　21處省公路擴大預警封閉

▲南迴公路台9線新香蘭至大武國中路段今暫時開放3小時通行。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台9線南迴公路新香蘭至大武等路段預警封閉。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者李姿慧／台北報導

滯留打轉的「山陀兒」颱風動起來了，颱風中心逐步往台灣逼近，風雨威脅漸增，公路局啟動對21處省公路預警性封閉，包括台9線蘇花公路、台9線南迴公路、台8線中橫公路等。

颱風挾帶強風豪雨威脅漸增，截至今(2日)晚間18時，公路局針對21處省公路實施預警性封閉措施。

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公路局表示，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。

▲▼台東縣海端鄉台20線南橫公路向陽至初來預警性封閉。（圖／公路局提供）

▲21處省公路路段預警性封閉。（圖／公路局提供）

預警性封閉路段：21處

1.嘉義縣中埔鄉至大埔鄉台3線295K至336K(沄水至大埔路段)，預計20時起實施預警性封閉，預計於10月3日08時開放通行。
2.南投縣仁愛鄉台8線85K至110K(梨山至大禹嶺路段)，預計20時起實施預警性封閉。
3.花蓮縣秀林鄉台8線114K+600至184K+500(關原至太魯閣口路段)，實施預警性封閉。
4.宜蘭縣南澳鄉台9線113K+500至123K+400(東澳至南澳路段)，20時起只出不進，預計21時實施夜間預警性封閉。
5.花蓮縣秀林鄉台9線148K+800至154K+200(和中至和仁路段)，20時起只出不進，預計21時起實施預警性封閉。
6.花蓮縣秀林鄉台9線154K+800至165K+700(和仁至崇德路段)，實施預警性封閉。
7.台東縣太麻里鄉台9線391K+800至417K+700(香蘭至大武路段)，實施預警性封閉。
8.屏東縣獅子鄉台9線437k+580至449k+200(草埔至新路路段)，預計19時起實施預警性封閉。
9.花蓮縣秀林鄉台9丁線60K+300至63K+600(和中至和仁路段)，20時起只出不進，預計21時起實施預警性封閉。
10.台東縣達仁鄉至屏東縣獅子鄉台9戊線0K+350至16K+151(安朔至草埔路段)，預計19時起實施預警性封閉。
11.花蓮縣光復鄉至豐濱鄉台11甲線4K至16K(光復至豐濱路段)，實施預警性封閉。
12.南投縣信義鄉台16臨29線1K+400至11K(地利至合流坪路段)，實施預警性封閉。
13.嘉義縣番路鄉台18線34K至68K+500(觸口至福山路段)，預計20時起實施預警性封閉，預計於10月3日08時開放通行。
14.嘉義縣阿里山鄉台18線68K+500至88K(福山至阿里山路段)，實施預警性封閉，預計於10月3日08時開放通行。
15.高雄市桃源區台20線93K+000至98K+700(勤和至復興路段)，實施預警性封閉。
16.台東縣海端鄉台20線149K至199K(向陽至初來路段)，實施預警性封閉。
17.南投縣信義鄉台21線110K至145K(草坪頭至塔塔加路段)，實施預警性封閉管制。
18.花蓮縣富里鄉至臺東縣東河鄉台23線7K至25K+100(豐南至北源路段)，實施預警性封閉。
19.屏東縣三地門鄉台24線27K+400至37K+300(德文路口至神山路段)，實施預警性封閉。
20.高雄市六龜區台27線12K至23K(中興至大津路段)，實施預警性封閉。
21.高雄市那瑪夏區台29臨11線便道0K至12K (那瑪夏至五里埔路段)，實施預警性封閉。

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