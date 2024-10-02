超龜速山陀兒「玩到禮拜六」仍在台灣！一票人驚呆：深度旅遊？

▲山陀兒颱風路徑預測 。（圖／記者蔡亞樺攝）

記者周亭瑋／綜合報導

颱風「山陀兒」來勢洶洶，卻又在台灣南方海域龜速打轉，而看到氣象署針對山陀兒的路徑預測後，許多網友發現，颱風一直到周六仍在台灣上空，不禁傻眼直呼「台灣深度旅遊」、「這是環島旅行嗎」。

網友在臉書社團「桃園大小事」貼出氣象署的颱風路徑預測圖，錯愕表示「怪颱！歷史超龜速，周四、五、六依然在台灣，星期六玩到桃園。」

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氣象署指出，今早6時，颱風中心位置在高雄的西南方約160公里處，以每小時7轉10公里速度，向北北東轉東北進行，而暴風圈已接觸南部及台東陸地，對台中以南、南投、花蓮、台東地區及澎湖均構成威脅。

眼看山陀兒可能到禮拜六都還沒走，大票網友也驚呼，「準備在台灣上空消失的颱風」、「它在外面觀察許久，決定去人多熱鬧的地方玩」、「挑戰一周颱風天」、「阿公阿嬤走路都比它快」、「墾丁太貴放棄，直接北上陽明山」、「東西南北都要玩夠~怪颱」、「環台五日遊」、「台灣消費比較便宜」。

▲日本氣象廳2日上午預測山陀兒路徑。（圖／翻攝自日本氣象廳）

另外，氣象署簡任技正伍婉華表示，山陀兒颱風環流結構依舊完整，強風豪雨仍會影響台灣，預估明天以中颱甚至輕颱的程度登陸西南部陸地，並以緩慢速度向北前進，登陸後受到地形破壞，環境不適合發展，很快就變成熱帶低氣壓。

不過，伍婉華也提醒，目前南部海邊觀測8-10公尺浪高，其他各沿海地區5-6公尺，且都有長浪現象，台灣海峽跟南部海面平均風11至12級、陣風12級至14級，甚至颱風中心16級陣風，「雖然颱風靠近會減弱，強風帶還是會影響台灣。」