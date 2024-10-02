陸預測「山陀兒」今晚至明晨登陸台灣　福建63條客渡運航線停航

▲大陸中央氣象台預測「山陀兒」路徑。（圖／翻攝中央氣象台）



記者蔡紹堅／綜合報導

颱風「「山陀兒」」目前仍在台灣西南方的海上打轉，大陸中央氣象台預估，「山陀兒」將於今天（2日）夜間至明天（3日）上午從台灣西南部沿海登陸，並可能在後期登陸福建。受颱風影響，福建沿海共有63條客渡運航線、182艘客渡船停航。

大陸氣象頻道的氣象分析師信欣表示，昨天午後，「山陀兒」開始向北走，目前大陸、日本、歐洲數值基本都給出登陸台灣的可能，但美國集合預報，預報西行的成員變得更多，目前對於登陸台灣後的走勢，預報分歧也很大。

信欣提到，颱風登陸台灣後，因為地形破壞和冷空氣的進入，強度減弱，對流高度下降，因此低空引導作用可能加強，低空冷空氣的東北風壓制向西南走，和原本東側南側副高向東北方的引導反向，使得颱風北上速度變慢，4日以後副高在颱風北側加強西伸，導致颱風可能又有了向西分量，「後期路徑需要根據颱風強度，冷空氣強度，副高西伸程度來確定。」

根據大陸中央氣象台的預報，「山陀兒」將繼續北上，後期可能登陸福建，信欣進一步指出，若颱風強度偏弱，或冷空氣偏強，副高西伸超預期，路徑可能會向西向南調整，登陸機率會加大；但若強度比預期強，冷空氣弱於預期，副高後期西伸程度弱於預期，颱風路徑會向北向東调整則下降。

受「山陀兒」影響，截至10月1日10時，福建沿海共有63條客渡運航線、182艘客渡船停航，其中廈金、泉金、兩馬、黃馬等4條「小三通」客運航線已全部停航，湄洲島輪渡停航。110個水上施工作業專案已全部停工，246艘施工船舶已全部撤往安全水域。

▼受颱風影響，金馬小三通皆停駛。（圖／記者林名揚翻攝）

