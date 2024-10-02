「山陀兒自找苦吃！」粉專曝它預測難度極高：可以說是史無前例

▲今天放颱風假。圖為台北市街景。（圖／記者林敬旻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

山陀兒颱風來襲，全台22個縣市今（2）日都放颱風假。粉專「用事實說颱風」則貼出資料並指出，其實台灣只有一半的縣市「風力達到停班停課標準」，這樣應該放颱風假嗎？「今天就能驗證了」。

粉專「用事實說颱風」今日凌晨發文表示，根據交通部中央氣象署的風雨預報，其實台灣今天只有一半的縣市「風力達到停班停課標準」，雨量的話，則是高雄、屏東、花蓮、台東達標。在這樣的情況下，應該放假嗎？「別急，今天就能夠驗證了」。

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粉專「用事實說颱風」後來又貼出兩張圖，透露「山陀兒颱風可以說是史無前例」，從畫面就能看出預報人員有多辛苦，「這是一個預報難度極高的颱風，沒有人能預測明天能發生什麼事情，也沒有任何一個預報模式從都到尾100%準確」。

粉專強調，今天本來應該是颱風侵襲的最後一天，但沒人能料想到，颱風到現在還沒完全進來，「但，防患於未然，有備而無患，有準備但沒用上，還是好事」。

粉專稍早也發文分享，山陀兒的登陸時間再延後，如果真的登陸了，登陸點以北調至台南一帶，雖然颱風強度減弱，但風雨會持續。粉專最後下結論，「山陀兒自找苦吃，在同一地點太太久，把溫泉泡成冷泉，強度無法維持，只能吃自己」，但時程延後的話，對中部以北、宜蘭較不利，其威力仍不可小覷。

氣象署上午10時發布最新風雨預測資料，明日0時至6時，桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、台東縣、綠島蘭嶼、連江縣、金門縣、澎湖縣平均風達7級以上或陣風達10級以上，符合停班課標準。

雨量預測部分，包含嘉義縣山區、高雄市山區、屏東縣山區、花蓮縣山區、台東縣（平地及山區）未來24小時累積雨量達到停班停課標準。