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防範中颱山陀兒侵襲基隆　謝國樑親自坐鎮應變中心

▲防範中颱山陀兒侵襲基隆。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲防範中颱山陀兒侵襲，基隆市長謝國樑親自坐鎮應變中心。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

中央氣象署持續發布中颱山陀兒海上陸上颱風警報，預估未來持續影響台灣，路徑極可能影響基隆且影響時間可能拉長。基隆市長謝國樑不敢大意，今（2日）上午持續坐鎮應變中心掌握災情，謝國樑也呼籲民眾，預計下午起風雨將逐漸加強，特別是沿海地區將有明顯風浪，呼籲民眾提高警覺，加強戒備。

根據中央氣象署的資料顯示，今年第18號颱風山陀兒的強度已在今天清晨減弱為中度颱風，預估明天颱風中心將從台灣西南部登陸，不過山陀兒移動速度緩慢，過去幾小時近似滯留，導致颱風的影響時間較長，預計今、明兩日仍會對台灣造成顯著影響。

▲防範中颱山陀兒侵襲基隆。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長謝國樑。

謝國樑也還原基北北桃在2日停止上班上課的決策過程，是由他與台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜及桃園市長張善政以及幕僚人員透過電話共同決策，四人一直保持密切聯繫並討論到昨(1)日夜間8時許，才正式做成決策，不可能有提前決策的情形。

謝國樑還指出，根據預報資料，海域在午後有達放假標準，顧慮到基隆有18公里的海岸線、新北海岸線更超過100公里，他跟三位市長討論後取得共識，做成決策，而當時基隆剛好開完應變會議，媒體不僅在場，也密切關注放假情形，因此第一時間告知媒體，但決策是同時間取得共識。畢竟基北北桃是一個通勤通學的生活圈，但區域難免會產生天氣落差，例如基隆東北角海岸邊及臺北盆地，確實會有一些差異。

▲防範中颱山陀兒侵襲基隆。（圖／記者郭世賢翻攝）

謝國樑強調，針對全市有淹水可能的地區，市府工務處都安排抽水機陸續進駐，另外也首度使用防水檔板，有防水閘門功效，可以取代沙包。

謝國樑也特別提醒市民朋友要防範颱風帶來強降雨的發生，按基隆近年來的積淹水經驗，只要2小時達到100毫米的強降雨，就有可能釀災，請市民朋友隨時提高警覺，做好防颱準備。

▲防範中颱山陀兒侵襲基隆。（圖／記者郭世賢翻攝）

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