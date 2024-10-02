台鐵今只開區間車　高風險路段撤離員工「採遠端監視」

▲台鐵區間車今天視風雨狀況行駛載客。（圖／台鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

山陀兒颱風龜速滯留，今(2日)清晨開始影響高屏，台鐵表示，今已停駛南迴線列車及全線對號列車，在確保安全前提下，維持區間車開行，載送區域內旅客，除已加強防颱措施，為保障人員安全，和仁=崇德及南迴線路段現場監控人員均已撤回，改採遠端監視。

台鐵公司表示，因應颱風來襲，台鐵嚴陣以待，做好因應措施，加強地區防颱整備工作，其中首重安全，包括派駐和仁=崇德路段及南迴線路段現場的監控人員均已撤回，改採遠端監視，並要求颱風過後復駛前一定要路線巡檢。

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▲台鐵全線對號列車停駛。（圖／台鐵公司提供）

台鐵指出，各區已檢視隧道及高架路段，針對防洪、抽水設備、一般變電站設備、發電機、排風設備、防洪閘門等加強檢查，確保設施功能正常運作；並與總公司保持密切聯繫，加強和交通部、公路局、水保署、林業署及地方政府聯防，即時掌握通報最新狀況並回應旅客。此外也要求各機務段調移好車輛編組，為防淹及復駛提早做好準備。

台鐵董事長杜微表示，先前交通部協助成立的防汛土石流聯防機制、以及公司新設的四個分區營運處，對這次山陀兒颱風防災應變起了很大作用，台鐵公司會嚴陣以待，為颱風來襲做最妥善的因應。

▼台鐵召開防颱應變會議。（圖／台鐵公司提供）