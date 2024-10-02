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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「美軍售詐欺」消息來自內容農場　綠委：特定媒體被騙還是有意配合？

▲▼國防部大直博愛營區,中華民國國防部。（圖／記者季相儒攝）

▲中華民國國防部。（資料照）

記者杜冠霖／台北報導

有媒體報導指出，美國售台武器疑涉「國際詐欺」，為雷神公司抬高價格並要台灣吞下，其項目包括飛彈及雷達系統等。國防部昨則澄清，美司法部已與廠商達成認罪協商，將會全數返還其不當得利予我方。綠委王定宇今（2日）表示，消息來源一看就是造假用、特定國家的謠言農場，但就是有特定媒體配合變成新聞、增加可信度，到底是不小心被騙還是有意為之？相關單位應該進一步了解，若有意配合中共，不僅有道德問題更有法律問題，不能坐視不管。

針對網傳「美台軍售疑涉詐欺」等不實指控內容，國防部說明，本案前經國際媒體披露，係美國政府主動調查、通知我方，並將代為向廠商求償。目前美司法部已與廠商達成認罪協商，將會全數返還其不當得利予我方；後續雙方將持續密切合作，完善軍購防弊機制。

國防部強調，網傳所謂「隱瞞」、「掩蓋」等節均屬不實。此項訊息的釋出，結合中國75周年國慶時機，以及解放軍東部戰區傳散極具針對性的威懾影片之際，由屬性特殊的內容農場釋放，操作「疑美論」跡證明顯，對我國防安全、台美關係都是一種傷害，籲請國人注意。

對此案件，王定宇表示，有媒體報導稱，美國軍火商雷神公司用提高單價方式，詐取台灣軍購款，經過調查，這是來自謠言內容農場、並由特定媒體引用，最後變成新聞，事件源頭在中東、跟台灣一點關係都沒有，要查證也不難，因為消息來源一看就是造假用、來自特定國家的謠言農場。

王定宇指出，這樣的消息，卻在台灣有特定媒體配合變成新聞、增加可信度，到底目的是什麼？如果一個國家對保衛自身失去自信，縱使有再精良軍隊跟裝備也毫無用處，中共長期以來透過在台協力者及在國際上散播資訊，消滅台灣人自我保衛信心，像是：中國很強大、打了只會輸、投降比較快。

對於相關報導，王定宇直言，不斷透過在台不肖協作者、內容農場散播這種投降論，相關作為除了證明中國目前根本沒有能力打下台灣，只有透過弱化台灣自信才有一絲機會，台灣除了要有自我防衛的信心外，跟周邊主要盟友互信也很重要。

王定宇表示，中共同樣透過內容農場文、特定學者、在台協作者不斷散播疑美論，從美國要台灣做生物戰劑、賴清德訪美卻有疑慮等等，這些都被證明內容農場出來的謠言，在台灣就會有特定協作者配合報導、增加可信度，削弱台灣跟主要民主盟友的互信，當跟盟友失去互信、進一步失去保台自信，縱使台灣有再強大的經濟、科技、現代化的軍隊，面對中共威脅都將不堪一擊。

特定組織跟媒體，明明是輕易可以查證的內容農場文，卻一而再再而三報導，進一步弱化台灣跟盟友的互信及自我防衛信心，到底是不小心被騙了還是有意為之？相信有智慧的台灣人都能判斷，相關單位也應該進一步了解，若有意配合中共，不僅有道德問題更有法律問題，相關單位不能坐視不管。

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