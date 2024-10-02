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移民署桃園站「咖啡多元文化展」　響應10／1國際咖啡日

▲移民署桃園站「咖啡多元文化展」

▲移民署桃園站「咖啡多元文化展」，響應10/1國際咖啡日。（圖／桃園站提供）

記者楊淑媛／桃園報導

響應10月1日國際咖啡日，移民署桃園市服務站舉辦「咖啡多元文化展」，帶領現場民眾認識不同國家的咖啡文化；除了國人常喝的美式、義式咖啡，現場也有來自越南和印尼的新住民，分享家鄉特色風味咖啡。活動也與桃園市立圖書館合作，展覽咖啡相關書籍，讓現場民眾以咖啡作為共同語言，進行咖啡香與書香融合的文化饗宴。

▲移民署桃園站「咖啡多元文化展」

▲桃園市立圖書館展覽咖啡相關書籍。（圖／桃園站提供）

移民署桃園市服務站1日表示，活動中邀請「霸咖啡工作室」負責人謝名媗擔任講師，介紹認識咖啡豆產地、品種與來源，講解烘焙豆子應注意事項，教導沖泡咖啡器材與手沖咖啡步驟，並帶領民眾進行手沖咖啡體驗，讓大家感受咖啡製作的樂趣。

參加活動的民眾表示，今天恰巧來服務站申辦案件，遇到有舉辦「咖啡多元文化展」，很高興能認識到各國的咖啡文化，又可以品嘗到各國咖啡，收穫滿滿，一舉多得。越南新住民阮清心分享越南咖啡是一種過濾咖啡，通常飲用時，先在杯底放入煉乳，再蓋上裝有咖啡粉的金屬容器「越南滴滴壺」，再以熱水倒入容器，過濾出濃郁的咖啡後，沖泡出越南特色的「煉乳咖啡」。

印尼新住民官美連則指出，Kopi Tubruk是一種印尼風格的咖啡，將熱水直接倒在玻璃杯中的咖啡粉上，不經過任何過濾，加入印尼椰糖，製成「椰糖咖啡」，提供民眾品嘗。

桃園站黃英貴主任表示，許多人習慣以一杯咖啡，作為美好一天的開始，透過舉辦「咖啡多元文化展」，增進民眾對各國咖啡文化的認識，並培養「尊重多元、欣賞差異」的觀念。

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