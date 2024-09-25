國際咖啡日祭優惠抗漲　線上咖啡博覽會6000件咖啡名品3折起

▲國際咖啡日當天，網購業者祭出咖啡買一送一優惠。（圖／樂天市場提供）

記者洪菱鞠／台北報導

每天都要喝上一杯咖啡是許多人的日常，有人偏好快速又便利的即溶咖啡或膠囊咖啡，也有人越喝越講究，喜歡選購咖啡豆親自研磨、沖泡，10月1日是國際咖啡日，電商平台推出線上咖啡博覽會下殺最低3折起，還有咖啡日指定商品買一送一活動，搶攻黑金商機。

平常習慣來杯咖啡，比起每天出去買，自己沖泡能省下不少，尤其趁著咖啡優惠活動一次買更划算，東森購物網ETmall精選西雅圖、UCC、鮮一杯等多款人氣咖啡豆、即溶咖啡和濾掛咖啡，不管是炭燒、深焙或拿鐵，都能輕鬆找到喜愛的風味之外，即日起至9月29日，指定品限時下單最高享東森幣10%回饋，指定品牌滿額登記再抽樂透金。

momo購物網「黑金商機」買氣湧現，近一個月咖啡銷售較上月雙位數成長，同時分享近期咖啡三大選購焦點，包含「濾掛式咖啡」品質如一又便利讓精品咖啡控愛不釋手；「咖啡豆」客製喜好風味為咖啡職人建立生活儀式感；「即溶/膠囊咖啡」快速便利為上班族提神續命日常必需品。為與咖啡控迎接國際咖啡日，即日起至10月10日打造《在家咖啡bar》線上咖啡博覽會，集結近6000件咖啡名品3折起，還有「滿額登記送」、「滿額抽豪禮」、「下單抽好禮」三重優惠，有機會將Nespresso膠囊咖啡機、飛利浦自動義式咖啡機帶回家。

▲線上咖啡博覽會集結6000件咖啡名品3折起。（圖／momo提供）

近期受到氣候變遷影響，咖啡豆產量下滑，全球咖啡豆價格節節上漲，已有許多食品大廠陸續釋出漲價消息，因應全球咖啡豆持續飆漲，對於即將到來的國際咖啡日，樂天市場持續於每月推出「週一週二咖啡日」活動，精選咖啡豆、濾掛咖啡、即飲咖啡、咖啡禮盒等商品下殺折扣，10月1日更祭出買一送一優惠，包含莊園濾掛咖啡、冠軍烘焙咖啡豆、浸泡式冷萃咖啡、咖啡豆、配方豆系列等，指定店家還能領取優惠券現折，滿額再送莊園濾掛咖啡等好禮，以及加碼賺回饋，幫精打細算的咖啡控們省荷包。