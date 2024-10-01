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快訊／蔣萬安放颱風假！「民怨逆轉」讚最帥市長：有萬安心就安

▲▼台北市長蔣萬安主持「山陀兒颱風防颱整備會議」。（圖／記者陳家豪攝）

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者陳家豪攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

中颱山陀兒強勢襲台，台北市政府超前部署昨（9月30日）早宣布，今天上午9時全市水門、越堤坡道「只出不進」，導致民眾抱怨連連。然而，台北市1日晚間宣布2日停班停課，瞬間吸引大批網友到台北市長蔣萬安的臉書上瘋狂稱讚，「有萬安，心就安了」。

蔣萬安1日晚間8時12分發文表示，山陀兒颱風持續龜速移動，隨著颱風北轉、外圍環流也將逐漸影響北台灣。考量基北北桃共同生活圈上班、就學的通勤安全，四位首長已經討論、取得共識，台北市明天（10/2）暫停上班上課。

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蔣萬安表示，台北市災害應變中心（EOC）已經在今天下午2點提升為二級開設，警察局、工務局、環保局、交通局、台北市後備指揮部、憲兵202指揮及其他相關單位都已經進駐。隨著颱風逐漸逼近，「明天一早我就會坐鎮EOC主持防颱會議，秉持料敵從寬，禦敵從嚴的態度嚴陣以待」，「明天，請大家 #待在家 ，和我們一起關心颱風、關心台北市」。

網友看完紛紛留言，「帥哥市長 」、「謝謝市長，市長超帥」、「果然還是要我蔣帥哥」、「今生看過最帥的男人，體恤市民，決策果斷」、「蔣市長你好帥！2026年我這一票給你了，啾咪」、「謝謝市長讓我不用上微積分」、「恭喜要連任了」、「萬安我的神」、「萬安，你是我今世看過，最帥氣，最認真的男人了。 當風雨來襲，你總是一聲下令，顧及所有台北人的安危。 萬安，你的胸懷，是如此的廣闊，當有人需要時，偉大的你總是會讓人覺得安心」。

市民朋友晚安！ #山陀兒颱風 持續龜速移動，隨著颱風北轉、外圍環流也將逐漸影響北臺灣。考量基北北桃共同生活圈上班、就學的通勤安全，四位首長已經討論、取得共識，臺北市明天（10/2）暫停上班上課。 根據中央氣象署資料，雖然 #山陀兒颱風...

蔣萬安發佈於 2024年10月1日 星期二

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