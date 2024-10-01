颱風山陀兒來襲　侯友宜召開防颱會報全力整備

▲山陀兒颱風來襲，侯友宜召開防颱工作會報全力防颱。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

颱風山陀兒來襲，新北市災害應變中心今（1日）上午11時二級開設，市長侯友宜隨後召開防颱工作會報，指示市府團隊全力防颱，包含破堤施工案件檢查、水門及抽水站巡檢、分洪道檢查、移動式抽水機調度預布、滯洪池降低水位及放空、溝渠清淤、自主防災社區維運、防汛備料清點，並請公所針對易淹水地區進行巡查清淤，全面做好防颱準備。

依據氣象署及新北市氣象團隊情資研判，颱風路徑1日開始北轉，明日轉往東北移動。評估新北市風雨最劇烈時間約在2日深夜至3日的白天，迎風面及山區可能有局部大豪雨，累積最大雨量可達800毫米，最大陣風郊區可達12級，市區可達10級。

▲新北市災害應變中心1日上午11時二級開設。

侯友宜說，截至1日上午11時止，新北市受理案件共計27件，其中12件已結案，其餘均派員處置中。受理類別以路樹傾倒14件最多，其餘為圍籬倒塌、電線掉落及交通號誌損壞等零星案件；行政區以淡水區11件最多，新店區7件次之。

針對民眾關心橫移門及越堤道的封閉時間點，侯友宜說，考量目前石門水庫處於高水位，加上降雨的不確定性，為避免因洩洪造成大漢溪及淡水河水位高漲，市轄高灘地委外停車場從1日上午9時起只出不進，將於20時起強制拖吊。

另外，橫移門及越堤道自晚上9時起也只出不進，於晚上10時關閉，並同步開放水門周邊部分道路紅黃線停車，路邊停車格也暫停收費，敬請各位用路人配合相關交通疏導措施。

此外，北部海面目前已有長浪出現，截至1日11時止已動員106人次及58車次執行觀浪勸離共計272人。侯友宜也呼籲大眾，切勿於颱風期間前往海邊觀浪戲水。