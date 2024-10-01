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北北基桃明停班停課！北市明下午受影響　蔣萬安急喊：請大家待在家

▲▼台北市長蔣萬安坐鎮災害應變中心（EOC）。（圖／台北市政府提供）

▲台北市長蔣萬安坐鎮災害應變中心（EOC）。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

強颱山陀兒颱風來襲，基北北桃原定晚間8時對外公布隔天是否停班停課，不過1日晚間8時卻出現「不準時」狀況，基隆市長謝國樑受訪時宣布基隆停班停課，台北市政府則在8時11分才宣布，基北北桃4市停班停課。台北市長蔣萬安晚間表示，預計2日下午開始受外圍環流影響，請民眾提高警覺、做好防颱準備，「明天請大家待在家！」

蔣萬安於臉書發文表示，山陀兒颱風持續龜速移動，隨著颱風北轉、外圍環流也將逐漸影響北台灣，考量基北北桃共同生活圈上班、就學的通勤安全，四位首長已經討論、取得共識，台北市2日暫停上班上課。

蔣萬安提及，根據中央氣象署資料，雖然山陀兒北轉的時間延遲，台北市預計明天下午開始就會受到外圍環流影響，除了風勢不容小覷，山區也有豪雨至豪大雨等級的雨勢，請大家務必提高警覺、做好防颱準備。

蔣萬安指出，台北市災害應變中心（EOC）已經在今天下午2點提升為二級開設 ，警察局、工務局、環保局、交通局、台北市後備指揮部、憲兵202指揮及其他相關單位都已經進駐，「隨著颱風逐漸逼近，明天一早我就會坐鎮EOC主持防颱會議，秉持料敵從寬、禦敵從嚴的態度嚴陣以待！」

蔣萬安也喊話，「明天請大家待在家，和我們一起關心颱風、關心台北市！」如有災情請撥打110、119或通報1999市民專線，市府團隊會風雨無阻、守護市民安全。

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