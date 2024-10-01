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萬里隧道電動車火災演練　提升新北消防應變能力

▲萬里隧道電動車火災演練。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲新北萬里隧道電動車火災演練。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

交通部公路局北區養護工程分局景美工務段於9月30日上午10時至12時舉行隧道防災演練，針對台2線46.8K至48.2K的萬里隧道東向車道進行救災與復原演練。新北市政府消防局特別配合此次演練強化隧道事故發生時的反應、協調能力和緊急應變程序，並加強萬里隧道的救援和疏散路線的熟悉度。

消防局表示，演練情境設定為一輛電動小客車在行經萬里隧道東行線47K+200處發生故障，車輛冒出大量濃煙並伴隨爆炸聲。工程人員立即報案，並請求消防、警察及相關救援人員前往現場。消防隊到場立即使用滅火毯覆蓋燃燒車輛，以隔絕空氣達到窒息滅火的效果，操作時需完全覆蓋車體。此外，特別使用底盤滅火裝置，通過水帶將高壓水注入噴水管，朝車輛底盤噴水，以持續對鋰電池進行滅火和降溫。

▲萬里隧道電動車火災演練。（圖／記者郭世賢翻攝）

消防局說，為進一步加快滅火速度，公路局協力廠商設置了擋水板，將起火的電動車圍起來，並將其灌水形成水池，這樣可以加速鋰電池的降溫，防止二次起火，並有效減少用水量，達到快速滅火的目的。

新北市消防局第六大隊大隊長羅億田表示，電動車火災相較於傳統汽油車，在消防搶救過程中更加棘手，尤其這次演練地點位於萬里隧道內，更進一步增加了救援的難度。透過這次的演練，希望參與的救災人員能夠更加熟悉電動車火災的特性，掌握正確且安全的搶救方法，同時也能提高對潛在危害的警覺性，確保在救援過程中能有效應對各種突發狀況。

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