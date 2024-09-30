乾哥割頸…乾妹喊「給他死」不准同學救人！死者父母淚求償2千萬

▲死者楊姓少年父母和姊姊，向郭姓少年、林姓少女與家屬共5人提出民事求償，共2177萬餘元。（圖／石一佑提供）



記者陸運陞、黃資真／新北報導

2023年新北市某國中發生國三生割頸案件，今(30日)新北地院判決行兇的郭姓少年與教唆的林姓少女，分別判刑9年、8年。死者楊姓少年的家屬另對郭、林提出民事訴訟，求償2177萬餘元，此部分正在審理中。

訴狀說明本案經過，2023年12月25日中午12時20分，林姓少女至楊姓少年班上找人聊天，被楊姓少年以「你又不是我們班的」驅離，林姓少女心生不滿向同年級「乾哥」郭姓少年哭訴，郭姓少年聽聞立即衝到班上找人理論。

結果雙方爆發衝突，過程中因郭先出手打了楊頭部，楊隨即自衛，郭竟從傷害犯意提升為殺人之不確定故意，自褲內口袋拿取其所有之彈簧刀1把，朝其左頸、胸部、背部刺擊數刀，期間林姓少女嗆一旁欲阻攔的同學「沒你的事就滾」，屢向郭喊「給他死」，而與郭姓少年具有犯意聯絡，楊因此受有心臟、肺臟、腎臟損傷及大量出血，導致全身臟器壞死而死亡。

刑事部分，新北地院認為審理期間2人「已漸能覺察而反省自身過錯及不當言行」，希藉由較長期的矯正處遇，導正2人偏差觀念與行為，分別判處郭姓少年9年、教唆的林姓少女8年有期徒刑。

▲事發後校內布置追思小站 。（資料照／記者戴上容翻攝）



民事部分，楊姓少年家屬依據上開案件事實，另向郭姓少年、林姓少女，還有郭父、林父、林母共5人求償，楊父、朱母主張因本於65歲退休年齡屆至時得享有受子女扶養之權利，現今卻無以為之，20歲的楊姓少年姊姊因領有第一類身心障礙手冊，顯不具謀生能力，也有受扶養之必要，3人應得請求扶養費用，以行政院主計總處公布之112年新北市平均每人月消費支出，分別請求412萬、473萬、792萬餘元。

加上郭姓少年、林姓少女僅因細故即持刀朝楊姓少年重要身體部位猛刺7刀致身亡，並於本案審理中否認犯行試圖脫免罪責，毫無悔改之心，使楊父、朱母端背負喪子之痛，白髮人送黑髮人，再也無法享天倫之樂，造成永久難以抹滅之悲痛與創傷，個別再求償250萬精神慰撫金。

綜上所述，楊父求償662萬2015元、朱母求償723萬579元、楊姊792萬2394元，總計向5人求償2177萬4988元。目前全案正在審理中。