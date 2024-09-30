　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

乾哥割頸…乾妹喊「給他死」不准同學救人！死者父母淚求償2千萬

▲▼ 新北國三生割頸案「乾哥」涉殺人少年法庭移送，受害者父母（戴帽者）透過區政顧問石一佑（中）發聲。 。（圖／石一佑提供）

▲死者楊姓少年父母和姊姊，向郭姓少年、林姓少女與家屬共5人提出民事求償，共2177萬餘元。（圖／石一佑提供）

記者陸運陞、黃資真／新北報導

2023年新北市某國中發生國三生割頸案件，今(30日)新北地院判決行兇的郭姓少年與教唆的林姓少女，分別判刑9年、8年。死者楊姓少年的家屬另對郭、林提出民事訴訟，求償2177萬餘元，此部分正在審理中。

訴狀說明本案經過，2023年12月25日中午12時20分，林姓少女至楊姓少年班上找人聊天，被楊姓少年以「你又不是我們班的」驅離，林姓少女心生不滿向同年級「乾哥」郭姓少年哭訴，郭姓少年聽聞立即衝到班上找人理論。

結果雙方爆發衝突，過程中因郭先出手打了楊頭部，楊隨即自衛，郭竟從傷害犯意提升為殺人之不確定故意，自褲內口袋拿取其所有之彈簧刀1把，朝其左頸、胸部、背部刺擊數刀，期間林姓少女嗆一旁欲阻攔的同學「沒你的事就滾」，屢向郭喊「給他死」，而與郭姓少年具有犯意聯絡，楊因此受有心臟、肺臟、腎臟損傷及大量出血，導致全身臟器壞死而死亡。

刑事部分，新北地院認為審理期間2人「已漸能覺察而反省自身過錯及不當言行」，希藉由較長期的矯正處遇，導正2人偏差觀念與行為，分別判處郭姓少年9年、教唆的林姓少女8年有期徒刑。

▲▼ 校方布置追思小站，學生們寫下追思文，句句讓人鼻酸 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲事發後校內布置追思小站 。（資料照／記者戴上容翻攝）

民事部分，楊姓少年家屬依據上開案件事實，另向郭姓少年、林姓少女，還有郭父、林父、林母共5人求償，楊父、朱母主張因本於65歲退休年齡屆至時得享有受子女扶養之權利，現今卻無以為之，20歲的楊姓少年姊姊因領有第一類身心障礙手冊，顯不具謀生能力，也有受扶養之必要，3人應得請求扶養費用，以行政院主計總處公布之112年新北市平均每人月消費支出，分別請求412萬、473萬、792萬餘元。

加上郭姓少年、林姓少女僅因細故即持刀朝楊姓少年重要身體部位猛刺7刀致身亡，並於本案審理中否認犯行試圖脫免罪責，毫無悔改之心，使楊父、朱母端背負喪子之痛，白髮人送黑髮人，再也無法享天倫之樂，造成永久難以抹滅之悲痛與創傷，個別再求償250萬精神慰撫金。

綜上所述，楊父求償662萬2015元、朱母求償723萬579元、楊姊792萬2394元，總計向5人求償2177萬4988元。目前全案正在審理中。

ET快訊
快訊／蕭敬騰驚喜曝光婚紗照！證實「10月辦婚禮」
不斷更新／山陀兒襲台全台停班課一覽！2縣市明確定停班課
首波東北季風到！山陀兒雨彈從南下到北　北台灣濕涼「低溫22度
快訊／屏東縣宣布明停班停課
快訊／「這縣市」開第一槍　明日停止上班上課
中颱山陀兒觸陸！北市天空出現「霓虹」　網友驚呼：超美
《黑暗榮耀》宋慧喬、5人幫現身！送朴志雅最後一程

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中通訊行遭砸！男「不滿訊號不佳、通訊錄被刪」　怒砸店洩憤

新北白車一路衝上分隔島　擊落對向小貨車！疑天雨路滑釀禍

掏空遠航逾35億！張綱維判15年　合庫前3要角被控施壓超貸均無罪

快訊／北市多名女議員遭恐嚇性騷　刑大科偵隊已鎖定發信人

快訊／北市某國小女童「5F意外墜落」　左大腿變形急送醫

乾哥割頸…乾妹喊「給他死」不准同學救人！死者父母淚求償2千萬

獨／颱風前搶買存糧！高雄2女騎士路口擦撞　不甩車流當街互嗆

驚悚倒塌畫面曝！北市鬧區6m路樹壓傷女行人　2年前同地點砸中車

檢調收網前一刻離境...黃紹庭涉浮報助理費　遭羈押禁見理由曝

快訊／京華城案再增1被告　新故鄉智庫顧問孫鳳群涉收賄遭約談

虎斑貓手捧大肚子艱難舔毛　抬頭直盯爸：你在看什麼？

陳曉東攻蛋唱跳〈心理遊戲〉　喘到倒地：當偶像容易嗎！

練習生當SJ銀赫前唱〈SORRY, SORRY〉！　一開場就搶拍...他眉頭緊皺：實力不足

百輛超跑公益車聚破20億　「風神帕加尼」也共襄盛舉

女老師教中文突講「那個」　她急忙解釋緩解緊張氣氛

聯結車右轉撞直行機車　騎士跳開險成輪下亡魂

2歲弟能認30種汽車品牌　一看Logo秒唸答案超狂！

河北彩伽工作狂「結婚就引退」　曝理想型：有不錯台灣男性可交往嗎？

西門町炸彈蔥油餅攤起火　街頭藝人即興饒舌引網怒

孫安佐對戰韓森　日練4小時：要打爆他！

台中通訊行遭砸！男「不滿訊號不佳、通訊錄被刪」　怒砸店洩憤

新北白車一路衝上分隔島　擊落對向小貨車！疑天雨路滑釀禍

掏空遠航逾35億！張綱維判15年　合庫前3要角被控施壓超貸均無罪

快訊／北市多名女議員遭恐嚇性騷　刑大科偵隊已鎖定發信人

快訊／北市某國小女童「5F意外墜落」　左大腿變形急送醫

乾哥割頸…乾妹喊「給他死」不准同學救人！死者父母淚求償2千萬

獨／颱風前搶買存糧！高雄2女騎士路口擦撞　不甩車流當街互嗆

驚悚倒塌畫面曝！北市鬧區6m路樹壓傷女行人　2年前同地點砸中車

檢調收網前一刻離境...黃紹庭涉浮報助理費　遭羈押禁見理由曝

快訊／京華城案再增1被告　新故鄉智庫顧問孫鳳群涉收賄遭約談

「和解飯」難解總預算案僵局　靠韓國瑜搭橋不如行政團隊拆彈

蕭敬騰驚喜曝光婚紗照！親證實「10月辦婚禮」宣布：禮金將全捐出

BL新星王碩瀚、張豐豪接任「金馬遞奬大使」　林宴慈練習踩高跟怕跌倒

邊荷律直播開心嗑蛋塔…經紀人下令「少吃」！被抓包驚：姐都知道

貓奴翻來翻去難入眠　 小貓跳上床「踏踏安撫」抱著一起入睡

不斷更新／山陀兒襲台全台停班課一覽！2縣市明確定停班課

台中通訊行遭砸！男「不滿訊號不佳、通訊錄被刪」　怒砸店洩憤

防颱採買必看！超市量販增5成備貨量　超商瓶裝水、泡麵優惠

Youth Salon青年職涯中心落腳暨大　學生規劃求職不必等就博會

首波東北季風到！山陀兒雨彈從南下到北　北部濕涼「低溫22度」

後座妹裸背炸出半顆奶球　全網暴動：一路不超車！

社會熱門新聞

台南人夫激戰小三！　元配崩潰輕生亡

即／中颱山陀兒來勢洶洶！　台南今晚9點宣布是否放假

割頸案「乾哥」判9年　父露包腳刺青現身道歉

即／新北國三生割頸案　「乾哥乾妹」一審判決出爐

高雄深夜命案！兒偷襲割喉母噴血喪命

割頸案獲輕判！乾哥鬼扯...楊爸哭了：一定上訴

擦藥吵架勸不聽　23歲兒失控砍母亡

乾哥割頸、乾妹阻同學救人　死者父母求償2千萬

快訊／割頸案一審判決曝！死者父轟：法庭上裝乖

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

妹子主動「貼胸緊抱」以為曖昧...當晚做1事慘了

即／疑追賓士把行人撞卡車底！刺青男狂譙三字經　警搜出K他命

山陀兒快到家門口！饒慶鈴人在義大利急返台

山陀兒狂風暴雨　花蓮匯德隧道土石流狂瀉畫面曝

更多熱門

相關新聞

不滿割頸案判決　藍委批：殺一個人只需關三年

不滿割頸案判決　藍委批：殺一個人只需關三年

新北市某國中去年底發生割頸案震驚全國。新北地院今宣判，行凶的郭姓少年與涉嫌教唆的林姓少女，分別判刑9年及8年，全案仍可上訴。國民黨立委葉元之今（30日）對此表示，殺害一條人命只需關三年，這樣的刑罰根本沒有嚇阻作用，呼籲教育部在國中增設校安人員，以保護學校師生。

山陀兒挑戰強颱！新北明上午9時起　高灘地停車場只出不進

山陀兒挑戰強颱！新北明上午9時起　高灘地停車場只出不進

割頸案獲輕判！乾哥鬼扯...楊爸哭了：一定上訴

割頸案獲輕判！乾哥鬼扯...楊爸哭了：一定上訴

快訊／割頸案一審判決曝！死者父轟：法庭上裝乖

快訊／割頸案一審判決曝！死者父轟：法庭上裝乖

即／山陀兒來襲！侯友宜下令了　「一時段」對新北影響最大

即／山陀兒來襲！侯友宜下令了　「一時段」對新北影響最大

關鍵字：

新北割頸國三民事求償

讀者迴響

熱門新聞

即／山陀兒詭貼2地區首發陸警

山陀兒暴風圈今晚觸陸　粉專曝8縣市颱風假可能連放2天

何妤玟公開正面婚紗照「男方是混血男星」

3縣市「今晚6點起」停班停課！　8縣市晚上8點宣布

快訊／5縣市明天風雨達停班課標準　氣象署最新預測出爐

台南人夫激戰小三！　元配崩潰輕生亡

各地颱風假機率出爐　專家：這天全台有機會

山陀兒大轉彎！他見路徑「閃過中央山脈」：會很慘

即／中颱山陀兒來勢洶洶！　台南今晚9點宣布是否放假

不斷更新／停班停課一覽！花蓮2地、蘭嶼今放颱風假

快訊／明天4地區風雨達停班課標準！氣象署最新預測出爐

快訊／山陀兒陸警擴大！　9縣市豪大雨特報

山陀兒連3天颱風假？　氣象署揭關鍵

快訊／《黑暗榮耀》朴志雅離世！享年52歲

被水槽「大眼緊盯」　她嚇到尖叫

更多

最夯影音

更多

虎斑貓手捧大肚子艱難舔毛　抬頭直盯爸：你在看什麼？

陳曉東攻蛋唱跳〈心理遊戲〉　喘到倒地：當偶像容易嗎！

練習生當SJ銀赫前唱〈SORRY, SORRY〉！　一開場就搶拍...他眉頭緊皺：實力不足

百輛超跑公益車聚破20億　「風神帕加尼」也共襄盛舉

女老師教中文突講「那個」　她急忙解釋緩解緊張氣氛

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面