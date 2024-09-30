不滿割頸案判決！　葉元之提少年法重批：殺一個人只需關三年

▲國民黨立委葉元之。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

新北市某國中去年底發生割頸案震驚全國。新北地院今宣判，行凶的郭姓少年與涉嫌教唆的林姓少女，分別判刑9年及8年，全案仍可上訴。國民黨立委葉元之今（30日）對此表示，少年犯服刑三分之一就可假釋，殺害一條人命只需關三年，這樣的刑罰根本沒有嚇阻作用，呼籲教育部在國中增設校安人員，以保護學校師生。

葉元之指出，目前社會上詐騙橫行，詐騙集團與幫派結合，到校園吸收學生擔任車手，造成有幫派背景的學生人數增加。刑期過輕的判決，反而可能讓他們覺得殺人不需付出嚴重代價，助長他們為向幫派老大示好，更加逞兇鬥狠。這種現象不僅使校園環境面臨更大的威脅，也讓學生與家長們的安全感逐漸喪失。

葉元之表示，一般老師面對幫派少年，通常「無法管」也「不敢管」，上會期他多次提案在國中增設受過訓練的「校安人員」，確保校園安全，這是許多國中老師的心聲，但教育部政策牛步，僅回應已在國中增設「學務組副組長」，但學務組副組長也是一般的文職老師，還是無法面對幫派少年，現在很多學校的學務組長都是代理老師，就是許多正式老師不願接這個「困難」的工作。

「校園安全至為重要」，葉元之呼籲，教育部應該勇於承擔責任，正視校園安全問題，提出更具體、更積極的對策來保障學生安全，唯有提供足夠的校安人員、加強對校園暴力的預防與處理，才能真正讓家長與學生對校園環境感到安心，讓校園成為學習知識和成長的安全場所。