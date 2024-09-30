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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北市議會將開議！藍綠關注柯文哲5大案　3黨團焦點「大巨蛋演唱會」

▲▼台北市議會大會處理大巨蛋辦演唱會相關提案。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市議會將於10月2日正式開議，依照既定排程，台北市長蔣萬安將於10月3、4日做施政報告。（資料圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市議會將於10月2日開議，台北市長蔣萬安預計在10月3、4日進行施政報告。面對新會期聚焦議題，藍綠皆認為是前台北市長柯文哲任內的「五大案（北士科、京華城、台智光、第一魚果市場、南港轉運站BOT）」，白則持續喊出居住正義；另3黨團共識就是針對即將舉辦演唱會的台北大巨蛋，民進黨團希望蔣市府就安全性加開專案報告。

今年北市府與議會可說是多事之秋，柯文哲任內爭議北士科、京華城、台智光、第一魚果市場、南港轉運站BOT連環爆，柯因京華城案遭羈押禁見，多名前、現任市府官員也被羈押或起訴，且2名國民黨市議員陳重文、應曉薇更捲入台智光與京華城案；另無黨籍市議員陳政忠因涉宏福建設股票案被解職，民進黨市議員許家蓓罹癌過世，加上之前轉戰立委成功的缺額，61席次中有9席市議員無法視事。

面對此會期聚焦的議題，台北市議會國民黨團書記長張斯綱表示，柯時代的幾個案子一定會餘波盪漾，包括正在調查的台智光和京華城、剛調查完畢的北士科，以及未來會成為焦點的第一魚果市場，「這會期比較像是『大淘寶』會期。」就由各個議員自行發揮，每個人對議題看法不同，會按照過去問政經驗、累積資料做發揮，黨團會尊重各個議員。

張斯綱提及，此次為預算會期，蔣市府預算一定會成為一些重點，例如跟中華工程（中工）正在進行的預算，甚至是魚果市場預算如何編列、需不需要編等，會成為大家檢視焦點，經常性預算、持續性建設則不會杯葛；此外，另也會看當下有無一些正在發展的議題，例如大巨蛋漏水、即將舉辦演唱會的議題，看看有無需要增補、改正之處。

民進黨台北市議員簡舒培指出，民進黨團將於10月2日開會做具體討論，不過今年京華城、北士科案的熱度高，其調查結果將是民進黨關注的議題；第一魚果市場預算編列部分，之前被減項發包的樓層，如果不是必要樓層，就看接下來是否能在預算審查做一些討論跟處理。

簡舒培說，針對大巨蛋的使用，辦理非體育賽事的安全性狀況，北市府至今都還沒說明，將所有責任丟給遠雄稱找消安基金會驗證，然而成效、逃生避難狀況、演練結果如何，都沒有任何報告，接下來還要舉辦多場演唱會，「大家都喜歡大巨蛋場館，但必須要是安全場館！」因此會要求蔣市府針對大巨蛋非體育賽事的安全性做專案報告。

台北市議會民眾黨團總召陳宥丞說明，黨團近期將召開記者會說明此會期聚焦議題；就他個人部分，認為此會期為蔣萬安的「個人期中考」，無論是蔣或議員都已任期過半，必須針對先前提出的政見做交代，國民黨在議會有完全執政優勢，青年局成立後於美國參訪哈佛、麻省理工學院、賓州大學，與不同單位簽立MOU，台北市Y17也由青年局完全編制，是否能勇敢報告「對台北市負責什麼事？」

陳宥丞表示，居住正義一直是民眾黨共同追求的理念價值，社宅也是藍綠白不會否認的政績，可惜蔣市府於前3個會期因土地使用限制，對社宅推動沒有積極交代，此次在波士頓、紐約都有針對社宅做交流，希望蔣市府在此會期勇敢提出社宅推進方案，是否能依照NGO長期要求的輪候制、青銀共居等，蔣不能再拖延解決居住問題，「因為這是期中考，也早就過了蜜月期」。

此外，陳宥丞也稱，台北大巨蛋的硬體軟體改善、能否回應球迷期待，以及分潤機制公平性，還有台北市政府的評分機制標準有無嚴格把關，都是可觀察的重點，另是否針對大巨蛋安全性做專案報告表示「樂觀其成」。

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