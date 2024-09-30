備戰山陀兒侵台　卓榮泰：應變情勢絕對不能掉以輕心

▲行政院長卓榮泰視導山陀兒颱風中央災害應變中心第五次工作會報暨情資研判會議。（圖／記者呂佳賢攝，下同）

記者皮心瑀／台北報導

中度颱風「山陀兒」來勢洶洶，行政院長卓榮泰稍早前往中央災害應變中心，除了關心南台灣防災準備，也特別要求相關部會留意東部交通狀況，做好萬全準備，強調應變情勢絕對不能掉以輕心。

根據氣象署觀測資料顯示，山陀兒颱風今下午4時在鵝鑾鼻的南方約160公里之處，以每小時9轉4公里緩慢速度，向西北西轉北北西進行，預估周三上半天從南部地區登陸，暴風圈籠罩全台，往東北方向移動出海，全台戒備中。

卓榮泰30日視導山陀兒颱風中央災害應變中心第五次工作會報暨情資研判會議，會中面對各部會報告時也關心東部交通狀況的因應，擔憂若強風豪雨之下，東部交通可能會面臨跟之前一樣的狀況，希望鐵公路的應變措施說明清楚，且如果發生困難，空運海運可以加強嗎？如果要疏散有計畫嗎 ？

對此，相關部會回應，內政部長劉世芳已有指示，目前早上針對鐵公路預警性往北封閉，也馬上協調空運班次增加，至於往南的部分，南迴鐵路晚間6點到8點會超過警戒，下午3點停駛，但已經協調公路局，力求南迴公路要暢通，而海運現在海象不好，等颱風走了，鐵公路若有阻礙，海運會加入，協助蘇澳到花蓮這段的運輸。卓榮泰則強調，凡事不勉強，但要做好萬全準備。

卓榮泰聽取各部會與縣市政府報告後指出，大家報告得很從容，表示這是防災經驗的傳承，不過報告可以從容，但應變情勢不可掉以輕心，要提高警覺。

卓榮泰也指出，颱風不像地震突如其來，大家都有充裕的時間做好準備，他常說在颱風來之前，要防災，這是跟上天搶時間，而颱風過後就是要跟人民借時間救災，要用最好的效率讓人民恢復生活。