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就是騙！健保點值調高0.95元落空　藍黨團要賴清德兌現選前承諾

▲▼國民黨立法院黨團召開「政府承諾健保點值 每點0.95元 明顯跳票？」記者會，書記長林思銘、立委陳菁徽、王育敏、廖先翔出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨立法院黨團召開「政府承諾健保點值 每點0.95元 明顯跳票？」記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院日前開議，中央政府總預算卻因無黨籍立委高金素梅以原民「禁伐補償」預算未編足為由提案退回，藍白兩黨以多數強勢通過，24日也在程序委員會暫緩列案。國民黨團今（30日）強烈譴責行政院、衛福部竟無視立法院上會期做出具有法律效力的主決議，要求衛福部在114年度編列700億元預算，將現行健保點值提高到1點換0.95元，衛福部卻未如實編列相關預算，政府選前說一套、選後做一套，選上後就船過水無痕。

國民黨團提出三點訴求喊話賴政府，首先，健保改革事關全民健康，政府應正視自身責任，而非空談承諾。第二，衛福部必須在預算編列上作出明確的具體方案，確保健保點值提升的實現，而非僅僅以應付立法院質詢為目的。第三、政府必須重視醫護及醫療品質，立即行動，以兌現選前的改革承諾。

國民黨團書記長林思銘表示，賴清德競選總統時曾公開承諾，健保平均點值要從0.9元朝著1點1元邁進，讓醫護對健保改革充滿期待，但是，賴總統卻對此競選支票態度轉變迅速，選前說一套，選後就變調，翻臉比翻書還快。

國民黨立委楊瓊瓔則說，人民健康安全是國家根本，呼籲政府不要再用找不到財源或要調高保費這種話術，無視健保點值議題，好好面對問題，用數字來討論，並趁現在退回預算重議，把民進黨自己承諾、全民期盼的點值保障預算編出來，才是全民之福。

國民黨立委王育敏質疑，行政院說要調高健保點值達0.95元，會優先從健保基金風險調節經費來增加，但事實上，並完全沒有增加，健保基金在114年度編列的預算只有84億元預算，若健保點值增加的700億元，還是要由政府撥補，若不撥補，健保基金哪來的錢挹注700億元？

國民黨立委蘇清泉感嘆，賴政府可以一次撥補台電、勞保1千億元，卻不願意撥補給醫護人員，是吃定醫護人員？還是看不起醫護人員，任意踐踏他們？請醫師出身的賴清德總統，拿出道德良心。

國民黨立委陳菁徽指出，上週賴清德總統敲鑼打鼓成立「全社會防衛韌性委員會」，其中有一項為醫療和維生物資項目，但目前台灣醫護的處境，狠狠打臉賴清德總統，沒有基礎的醫護和醫療物資，這是個打假球的委員會。連基礎的醫護物資都顧不了，又如何讓社會防衛有韌性？
 

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