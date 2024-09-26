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嘉義市建構友善失智城市　「桃城〜拾憶九久」失智據點成果展

▲▼ 嘉義市113年度【桃城〜拾憶九久】黃敏惠市長憶城為嘉六支箭打造失智友善城 。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市響應9月國際失智月，打造失智友善城，集合全部失智據點舉辦成果展   。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為與國際接軌響應9月失智月，市府團隊結合失智共照中心及據點，總計舉辦13項多元且精彩的活動，包含音樂會、名人開講、影片欣賞、話劇、打擊樂表演及今(26)日於長青園舉辦「桃城〜拾憶九久」活動，今天成果秀出席表演的80位失智患者中，最年長為95歲長輩、最年輕44歲(年輕型失智患者)，還有坐著輪椅的長輩，長輩們透過演出表達感恩之意，感恩家屬及工作人員的陪伴、支持與友善包容。

▲▼ 嘉義市113年度【桃城〜拾憶九久】黃敏惠市長憶城為嘉六支箭打造失智友善城 。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市憶城六支箭包含憶居宅極便、憶篩醫起來、診間關懷與支持、年輕型失智症者支持團體、定點定時法律諮詢服務及制定失智友善環境指引 。（圖／嘉義市政府提供）

市長黃敏惠表示，嘉義市早在民國92年便成為行政院「建構長期照護體系先導計畫」實驗社區，民國100年更成為全國的高齡友善的成員，世代變遷與高齡化的問題，是嘉義市一直以來極為重視的議題。透過憶城為嘉六支箭(包含憶居宅極便、憶篩醫起來、診間關懷與支持、年輕型失智症者支持團體、定點定時法律諮詢服務及制定失智友善環境指引)，我們希望建構一個對失智友善的環境、並提供足夠的醫療資源協助，甚至也提供了法律的諮詢顧問，嘉義市政府透過跨局處整合，無論是藉由科技、團體、社區的輔助，致力打造更好更完善的照顧網。

▲▼ 嘉義市113年度【桃城〜拾憶九久】黃敏惠市長憶城為嘉六支箭打造失智友善城 。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市失智照顧網絡。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠補充，依據衛福部最新公布資料，台灣65歲以上長者失智症盛行率為7.99%，目前失智症人口已超過37萬人、嘉義市約4,000人，為照顧失智的鄉親，全國首創依4段7級建構失智防治照護網絡，從還未生病開始進行健康促進、讓鄉親不要得病，就算生病趕快早期發現、早期治療，即使到中度階段，也藉由各項避免病況惡化的措施來維持生活的自理，而最後階段也能有尊嚴走完人生最後里程，而家屬也沒有遺憾，這需要跨團隊、跨專業的合作，透過整合產業、官方、學界及社區等四股力量共同合作，結合在地諸多元素，激發出創新的動力，將嘉義市建構成為最友善失智鄉親、讓家屬最安心的城市。

▲▼ 嘉義市113年度【桃城〜拾憶九久】黃敏惠市長憶城為嘉六支箭打造失智友善城 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠衷心感謝嘉義基督教醫院陳誠仁主任及聖馬爾定醫院蔡育泰主任帶領的失智共照團隊，協助嘉義市建置友善社區、職場及培育守護天使，截至113年8月底，亦服務2,634位失智鄉親，另外培訓失智專業人才及輔導6家失智據點，也協助守護嘉憶人載具的申請及執行憶城為嘉計畫，讓市府團隊無後顧之憂發展多項創新的策略，再次代表鄉親及市府團隊致上最深的謝意。

衛生局廖育瑋局長針對今年創新方案〜憶城為嘉六支箭(包含憶居宅極便、憶篩醫起來、診間關懷與支持、年輕型失智症者支持團體、定點定時法律諮詢服務及制定失智友善環境指引)進行進一步的介紹，並呼籲照顧者學習「愛自己」、不要自己承擔所有照顧的責任，接納自己在照顧中的不完美，當需要幫助時，可以向外求助與尋求資源，讓自己有放鬆喘息的時間，才能將疲憊轉化成持續照顧的量能，嘉義市提供27項長照服務資源協助家屬，減輕照顧壓力，歡迎洽詢長照專線1966。

 
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