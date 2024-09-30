嘉義市火化場聯外道二期動土　環狀道路拓寬紓解交通壓力

▲嘉義市火化場聯外道路拓寬及新闢工程第二期建設動土 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市火化場位於嘉義縣水上鄉，除供嘉義縣市使用，也服務雲林縣和台南市等地民眾，每到清明節等重要日交通壅塞不堪，民眾長年飽受困擾，嘉義縣爭取中央協助拓寬園區唯一環狀道路，以分流進出方式解決長年的交通雍塞。

建設處指出，拓寬工程將分三期進行，聯外道路分別由嘉義縣、市分期執行，嘉義縣政府辦理第一、二期道路拓寬改善，嘉義市政府辦理第三期道路拓寬及新闢工程打通園區道路，相互連接形成環狀線，今30日第二期工程動土，縣長翁章梁及各級民代出席祈福動土儀式。

翁章梁表示，民眾多選擇由台82快速道路經嘉138線前往殯葬園區，因道路狹窄，每逢吉日交通打結，造成鄉親不便，改善及拓寬環狀道路可以紓解交通壓力，這項建設對地方上非常重要。

第一期工程（嘉138線道路拓寬）從水上鄉忠和國小前進入園區，長度923公尺、寬度15公尺，已於107年完成，總經費1.06億元；30日動土的第二期工程路段，從138線岔路往南接火化場，長度730公尺、寬度15公尺，總經費2.01億元，114年底完工；第三期工程將接續二期終點施作後，再回到嘉138線形成環狀道路動線，長度1547公尺、寬度15公尺。

建設處指出，園區道路改善及拓寬工程總經費6.67億元，其中縣府執行路段一、二期3億700萬元，行政院補助2億2,700萬元、公路局補助6,800萬元、縣府負擔配合款1,200萬元。