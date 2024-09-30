「2024光織影舞」火舞+周蕙壓軸表演　88萬人次參觀創新紀錄

▲ 「2024光織影舞」超過88萬人次參觀 創下新紀錄！ 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

2024光織影舞29日閉幕，16天展期吸引超過88萬2千人次參觀，創下活動新高。嘉義市長黃敏惠表示，為感謝民眾熱情支持，嘉義市政府驚喜規劃閉幕週加碼演出，9/28日邀請即將成真火舞團加演，9/29日邀請美聲歌后周蕙壓軸演出，在溫柔動人歌聲中，黃敏惠市長與遊客一同度過光影與歌聲交織的溫馨夜晚，並與民眾相約2025再聚北香湖。

黃敏惠市長表示，光織影舞自2020年舉辦以來已來到第5屆，精采的光影藝術展深受民眾喜愛，是每年中秋佳節令人期待的活動，更早已成為嘉義市的城市IP。2024光織影舞以嘉義古名「桃城」為策展核心，融入光影互動藝術與經典文學作品田園詩人陶淵明《桃花源記》的意境，打造夢幻又詩意的光影桃花源，活動自9/14日開展，16天內吸引超過88萬人次參觀，對市府團隊而言是莫大的鼓舞，光織影舞也因為大家的參與而變得更溫暖而有意義。

▲ 「2024光織影舞」火舞表演 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠市長也期許光織影舞繼續以光影跨域藝術，為嘉義市在中秋佳節期間打造「有影真光」、「有影真水」(台語)的活動內容，讓大家每當中秋節就想到光織影舞，想到光織影舞就想到嘉義市。

觀光新聞處張婉芬處長表示，光織影舞每年都尋求創新與突破，今年運用光環境色光圍繞北香湖詮釋《桃花源記》的幻境，並設有8處光影藝術展區，其中直徑達7公尺的巨型竹編月亮「逐花月影」，結合傳統竹編藝術及人造花與現代光影科技，是全台絕無僅有的「湖上竹月」，《壺光對影》發想靈感來自李白《月下獨酌》，在傳統中帶有新意，與湖光相映成為吸引遊客打卡美拍的絕美景致。張婉芬處長也表示，除了8處光影藝術裝置展區，「花影市集」邀集嘉義市伴手禮、特色餐飲和質感藝術手作等風格攤商，每日下午4點起開賣，攤商都說「生意好到來不及備料」，可見活動高人氣帶來滿滿人潮。

▲ 歌手周蕙擔任「2024光織影舞」閉幕表演嘉賓 。（圖／嘉義市政府提供）

觀光新聞處表示，光織影舞打造適合全齡共賞的光影藝術展，讓遊客沉浸在光影中，感受幸福浪漫氛圍，這正是嘉義市「世世代代好徛起，大大小小攏佮意」的施政願景。期待2025光織影舞再度突破，帶來更好的活動，與民眾再聚北香湖。