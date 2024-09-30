嘉義市防颱整備　八掌溪沿岸堤防禁止停車

▲▼ 嘉義市強化防颱作為 ，進行抽水機整備。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

山陀兒颱風來勢洶洶，中央氣象署於今(30)日凌晨發布陸上颱風警報，依發展趨勢預估周二(10月1日)、周三(10月2日)對嘉義市影響最顯著，可達大雨等級降雨量，未來颱風強度有增強且暴風圈有擴大的趨勢，因應颱風可能挾帶的強風與豪雨，嘉義市長黃敏惠責成市府團隊總動員強化各項防颱整備作為，完成所有抽水機布設及測試，並針對易淹水地區加強排水溝巡查與路樹修剪，提醒商家和各建築工地要強固招牌、看板、鷹架、圍籬之防護措施。並籲請民眾颱風天盡量不出門，避免發生意外，提早疏通住家周邊排水孔或排水格柵上的雜物，陽台盆裁等易掉落物品也要先撤至安全地方，共同做好防颱準備。

▲嘉義市強化防颱作為提前布置防汛沙包。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠強調，防颱視同作戰，已責成市府各局處分工合作持續強化防颱整備，工務處、建設處、環保局針對易淹水地區加強排水溝巡查以及路樹修剪；衛生局加強宣導防蚊，共同維護市民生命財產安全。籲請市民朋友於颱風來臨前，配合清除住家周邊排水孔或排水格柵的枯枝落葉等雜物，以維持排水暢通。山區活動有一定的危險性，提醒民眾颱風天盡量不出門，且勿前往蘭潭後山、溪邊，避免發生意外。

▲嘉義市強化防颱作為檢視抽水機機電。（圖／嘉義市政府提供）



市府工務處表示，面對山陀兒颱風來勢洶洶，市府全員戒備持續強化防颱整備，並與中央各單位完成橫向密切聯繫，經濟部水利署第五河川分署必要時可支援大型移動式抽水機協助，而中央在本市重點防汛工程包括交通部公路局雲嘉南區養護工程分局的台18線軍輝橋改建工程(跨八掌溪)及交通部高速公路局南區養護工程分局的國道1號265k+286排水箱涵改建工程(跨埤麻腳排水)已做好防颱整備作業，也通知農田水利署嘉南管理處嘉義工作站預先將中央排水、埤麻腳排水倒伏壩及軍圳水閘門開啟或倒伏，嘉義市政府與中央單位共同合作做好防颱各項整備工作、災害應變的統合調度及橫向溝通協調機制。

工務處說明，因應山陀兒颱風可能對於陸地造成強風豪雨情形，已請各建築工地密切注意並加強施工中建築工地之防颱措施，尤須加強鷹架及圍籬之補強、防護措施，並適時巡視整理鷹架上之雜物等易掉落物品，另颱風期間不宜使用起重或吊高設備作業，避免強風豪雨致物品、機具掉落造成損害。

市府除完成汛期例行的整備工作，同時工務處與環保局加強排水溝巡查工作，確保排水系統暢通，共有31台移動式抽水機，24台移動式抽水機完成佈署，7台移動式抽水機可機動調度支援，湖內、後湖抽水站及移動式抽水機均已完成油料補充及運轉測試，5處車行與7處人行地下道機房抽水設備也已完成測試，並清除集水井內之淤泥，避免車行地下道發生積水，影響交通情形，各在建工程已完成防颱自主檢查，確保工地安全及周邊排水渠道暢通，後湖抽水站備妥2497包沙包，防汛倉庫備妥1000包太空包，並將部分沙包送達東區公所指定暫置地點(公園聯合里、新南聯合里、東南門聯合里、北門聯合里)及西區公所指定暫置地點(長榮聯合里辦公處、北興聯合里辦公處、竹園聯合里辦公處、八掌聯合里辦公處、北鎮聯合里辦公處)等處，以供市民就近取用。

▲嘉義市提醒家戶門前排水溝清淤。（圖／嘉義市政府提供）

市府交通處則已公告為因應及防範山陀兒颱風來襲，避免低窪地區水位暴漲影響用路人停車安全，八掌溪左岸軍輝橋上游-道將圳後庄提防水防道路（親水路）、八掌溪（軍輝橋下游）左岸軍輝護岸及後庄分洪堤防水防道路、以及番仔溝公園水防道路（周圍），等三處之路邊停車格位自113年10月1日12時起至113年10月3日17時止，禁止車輛進入停放，並將視交通部中央氣象署所發布陸上颱風警報警戒範圍、期間等調整或延長管制。籲請現有停放車輛於113年10月1日12時前駛離，並同步暫停番仔溝公園水防道路周圍暨道路雙側路邊停車格位收費管理，颱風來襲期間切勿靠近上述管制地點，以策安全。

市府表示，呼籲請市民可下載愛嘉義APP掌握防災資訊，注意自身安全，確實做好防颱應變措施，懸掛在屋外的看板、招牌等懸掛物，應確實加強綁牢固定或取下，大樓地下室抽水泵浦要先行檢修，必要時加設防水閘門或備妥沙包，市民可洽東、西兩區公所、各聯合里辦公處就近領取沙包，並請協助維持自家排水孔通暢，將家前排水溝格柵上方阻塞物移除，以利排水，如發現排水溝阻塞淤積情形時可通報里辦公處或市府單位、或打1999便民服務專線，利於迅速派工處理，民眾亦可利用本市「愛嘉義APP」隨時關注水情，多一分準備，少一分災害。市府將持續密切關注颱風動態，並呼籲市民做好自我防護，共同守護市民的生命財產安全。