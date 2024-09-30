　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義市防颱整備　八掌溪沿岸堤防禁止停車

▲▼ 嘉義市強化防颱作為 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 嘉義市強化防颱作為 ，進行抽水機整備。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

山陀兒颱風來勢洶洶，中央氣象署於今(30)日凌晨發布陸上颱風警報，依發展趨勢預估周二(10月1日)、周三(10月2日)對嘉義市影響最顯著，可達大雨等級降雨量，未來颱風強度有增強且暴風圈有擴大的趨勢，因應颱風可能挾帶的強風與豪雨，嘉義市長黃敏惠責成市府團隊總動員強化各項防颱整備作為，完成所有抽水機布設及測試，並針對易淹水地區加強排水溝巡查與路樹修剪，提醒商家和各建築工地要強固招牌、看板、鷹架、圍籬之防護措施。並籲請民眾颱風天盡量不出門，避免發生意外，提早疏通住家周邊排水孔或排水格柵上的雜物，陽台盆裁等易掉落物品也要先撤至安全地方，共同做好防颱準備。

▲▼ 嘉義市強化防颱作為 。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市強化防颱作為提前布置防汛沙包。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠強調，防颱視同作戰，已責成市府各局處分工合作持續強化防颱整備，工務處、建設處、環保局針對易淹水地區加強排水溝巡查以及路樹修剪；衛生局加強宣導防蚊，共同維護市民生命財產安全。籲請市民朋友於颱風來臨前，配合清除住家周邊排水孔或排水格柵的枯枝落葉等雜物，以維持排水暢通。山區活動有一定的危險性，提醒民眾颱風天盡量不出門，且勿前往蘭潭後山、溪邊，避免發生意外。

▲▼ 嘉義市強化防颱作為 。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市強化防颱作為檢視抽水機機電。（圖／嘉義市政府提供）

市府工務處表示，面對山陀兒颱風來勢洶洶，市府全員戒備持續強化防颱整備，並與中央各單位完成橫向密切聯繫，經濟部水利署第五河川分署必要時可支援大型移動式抽水機協助，而中央在本市重點防汛工程包括交通部公路局雲嘉南區養護工程分局的台18線軍輝橋改建工程(跨八掌溪)及交通部高速公路局南區養護工程分局的國道1號265k+286排水箱涵改建工程(跨埤麻腳排水)已做好防颱整備作業，也通知農田水利署嘉南管理處嘉義工作站預先將中央排水、埤麻腳排水倒伏壩及軍圳水閘門開啟或倒伏，嘉義市政府與中央單位共同合作做好防颱各項整備工作、災害應變的統合調度及橫向溝通協調機制。

工務處說明，因應山陀兒颱風可能對於陸地造成強風豪雨情形，已請各建築工地密切注意並加強施工中建築工地之防颱措施，尤須加強鷹架及圍籬之補強、防護措施，並適時巡視整理鷹架上之雜物等易掉落物品，另颱風期間不宜使用起重或吊高設備作業，避免強風豪雨致物品、機具掉落造成損害。

▲▼ 嘉義市強化防颱作為 。（圖／嘉義市政府提供）

市府除完成汛期例行的整備工作，同時工務處與環保局加強排水溝巡查工作，確保排水系統暢通，共有31台移動式抽水機，24台移動式抽水機完成佈署，7台移動式抽水機可機動調度支援，湖內、後湖抽水站及移動式抽水機均已完成油料補充及運轉測試，5處車行與7處人行地下道機房抽水設備也已完成測試，並清除集水井內之淤泥，避免車行地下道發生積水，影響交通情形，各在建工程已完成防颱自主檢查，確保工地安全及周邊排水渠道暢通，後湖抽水站備妥2497包沙包，防汛倉庫備妥1000包太空包，並將部分沙包送達東區公所指定暫置地點(公園聯合里、新南聯合里、東南門聯合里、北門聯合里)及西區公所指定暫置地點(長榮聯合里辦公處、北興聯合里辦公處、竹園聯合里辦公處、八掌聯合里辦公處、北鎮聯合里辦公處)等處，以供市民就近取用。

▲▼ 嘉義市強化防颱作為 。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市提醒家戶門前排水溝清淤。（圖／嘉義市政府提供）

市府交通處則已公告為因應及防範山陀兒颱風來襲，避免低窪地區水位暴漲影響用路人停車安全，八掌溪左岸軍輝橋上游-道將圳後庄提防水防道路（親水路）、八掌溪（軍輝橋下游）左岸軍輝護岸及後庄分洪堤防水防道路、以及番仔溝公園水防道路（周圍），等三處之路邊停車格位自113年10月1日12時起至113年10月3日17時止，禁止車輛進入停放，並將視交通部中央氣象署所發布陸上颱風警報警戒範圍、期間等調整或延長管制。籲請現有停放車輛於113年10月1日12時前駛離，並同步暫停番仔溝公園水防道路周圍暨道路雙側路邊停車格位收費管理，颱風來襲期間切勿靠近上述管制地點，以策安全。

市府表示，呼籲請市民可下載愛嘉義APP掌握防災資訊，注意自身安全，確實做好防颱應變措施，懸掛在屋外的看板、招牌等懸掛物，應確實加強綁牢固定或取下，大樓地下室抽水泵浦要先行檢修，必要時加設防水閘門或備妥沙包，市民可洽東、西兩區公所、各聯合里辦公處就近領取沙包，並請協助維持自家排水孔通暢，將家前排水溝格柵上方阻塞物移除，以利排水，如發現排水溝阻塞淤積情形時可通報里辦公處或市府單位、或打1999便民服務專線，利於迅速派工處理，民眾亦可利用本市「愛嘉義APP」隨時關注水情，多一分準備，少一分災害。市府將持續密切關注颱風動態，並呼籲市民做好自我防護，共同守護市民的生命財產安全。

ET快訊
快訊／台南今晚9點宣布是否放假
台中有無可能放颱風假？　盧秀燕回應了
乾哥辯「刀自己飛進來」　國三生爸落淚：我受不了，哪有人這樣判
抱一張虧11萬元！千金股殺9%「逼近跌停」
乾哥乾妹輕判　新北院：2人已漸能覺察反省
快訊／山陀兒觸陸！　「密集閃電訊號」曝
媽媽頸部、額頭中多刀慘死　「爸爸幫兒頂罪」被拆穿
金城武消失7年近況曝！　「要賣沖繩海景豪宅」開價2億
山陀兒「90度鬼切」　美日預測路徑曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉義市防颱整備　八掌溪沿岸堤防禁止停車

「2024農島嶼」屏東勝利星村登場　邀您走讀宜居宜業宜遊農村！

青少年族群遇詐機率高　嘉義地檢署強化校園宣導

勞動部移工一站式服務　助家事移工、雇主共創雙贏

台電嘉義區提前整備防颱　呼籲網路或1911客服通報停電

血小板促進組織修復醫療技術　揮別慢性疼痛新突破

嘉義縣開設災害應變中心　籲農漁民做好防颱準備

南投市辦烤豬派對延續中秋節歡樂　現場加碼3萬獎金鼓勵市民開講

山陀兒颱風逐漸逼近　黃偉哲籲市民預作防颱整備市府團隊提高戒備

陶土傳遞溫暖嘉藥師生　陪伴長輩體驗手拉坏藝術

虎斑貓手捧大肚子艱難舔毛　抬頭直盯爸：你在看什麼？

陳曉東攻蛋唱跳〈心理遊戲〉　喘到倒地：當偶像容易嗎！

練習生當SJ銀赫前唱〈SORRY, SORRY〉！　一開場就搶拍...他眉頭緊皺：實力不足

聯結車右轉撞直行機車　騎士跳開險成輪下亡魂

女老師教中文突講「那個」　她急忙解釋緩解緊張氣氛

百輛超跑公益車聚破20億　「風神帕加尼」也共襄盛舉

2歲弟能認30種汽車品牌　一看Logo秒唸答案超狂！

西門町炸彈蔥油餅攤起火　街頭藝人即興饒舌引網怒

河北彩伽工作狂「結婚就引退」　曝理想型：有不錯台灣男性可交往嗎？

孫安佐對戰韓森　日練4小時：要打爆他！

嘉義市防颱整備　八掌溪沿岸堤防禁止停車

「2024農島嶼」屏東勝利星村登場　邀您走讀宜居宜業宜遊農村！

青少年族群遇詐機率高　嘉義地檢署強化校園宣導

勞動部移工一站式服務　助家事移工、雇主共創雙贏

台電嘉義區提前整備防颱　呼籲網路或1911客服通報停電

血小板促進組織修復醫療技術　揮別慢性疼痛新突破

嘉義縣開設災害應變中心　籲農漁民做好防颱準備

南投市辦烤豬派對延續中秋節歡樂　現場加碼3萬獎金鼓勵市民開講

山陀兒颱風逐漸逼近　黃偉哲籲市民預作防颱整備市府團隊提高戒備

陶土傳遞溫暖嘉藥師生　陪伴長輩體驗手拉坏藝術

不斷更新／山陀兒來襲！花蓮「卓清國小」下午停班課　全台懶人包一覽

快訊／中颱山陀兒來勢洶洶！　台南今晚9點宣布是否放假

李多慧「直播道別台灣」哭了！　現身今年最後應援：真的沒有臉

「宋慧喬母」朴志雅腦溢血猝逝　1年前最後身影催淚：我只是小咖⋯

550人參加「貝類美食節」嘔吐腹瀉！　竟是感染諾羅病毒

以色列想要改變「中東權力平衡」　CNN盤點2次歷史教訓：會後悔

台積電殺43元收最低957　台股大跌598點來到22225點

川普瘋狂提議！開放警察「超暴力1小時」：犯罪立即終止

大林電廠管線「不防爆還助燃」　民眾黨團提3要求！批台電驗收不實

山陀兒直撲來勢洶洶！台中有無可能放颱風假？　盧秀燕回應了

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

地方熱門新聞

2024NLP教練百人體驗熱情實現社教公益

南消四大呼籲人離火熄避免悲劇

南消高級救護隊楊淑雅榮獲金心獎台灣最佳心肌梗塞緊急救護員

台南仁德區機車「鬼切」式變換車道追撞送醫

萬神嘉年華系列活動南投登場

吳若湄大秀變臉　奪埔里茭點女神后冠

永福星星幫親師生參與台南市扶輪盃身心障礙者游泳比賽展成果！

遠見公布花蓮地方財政全台第一　讚財政典範之城

嘉義縣開設災害應變中心　籲農漁民做好防颱準備

鳳山議員李雅靜變身孩子王！淪攻擊目標狼狽濕身

營養師：麻糬沒吃完應冷凍避免澱粉老化

崑山科大攜手陸軍神斧部隊推動營區在職專班

山陀兒颱風逐漸逼近黃偉哲籲市民預作防颱整備

青年世代崛起！原民語司儀培訓台中場落幕　1/3不到30歲

更多熱門

相關新聞

颱風來菜被搶光？「6款必囤食品」她大推：耐放又省錢

颱風來菜被搶光？「6款必囤食品」她大推：耐放又省錢

中颱山陀兒龜速逼近台灣，除了菜價直直飆升外，最讓人苦惱的是有錢還不一定買得到，超市賣場的菜架上常常空蕩蕩一片。別擔心，營養師黃瓊慧分享，在颱風天的緊急時刻，還有很多簡單、方便又便宜的「防颱食品」可選擇，像是罐頭、即食麵條、加熱調理包和速食沖泡食品等等，不同組合各自提供多種營養素，防颱也要保持均衡。

台電提前整備防颱　呼籲網路或1911客服通報停電

台電提前整備防颱　呼籲網路或1911客服通報停電

嘉義縣開設災害應變中心　籲農漁民做好防颱準備

嘉義縣開設災害應變中心　籲農漁民做好防颱準備

山陀兒颱風逐漸逼近黃偉哲籲市民預作防颱整備

山陀兒颱風逐漸逼近黃偉哲籲市民預作防颱整備

快訊／清境防颱！羊兒頂強風吃草監工

快訊／清境防颱！羊兒頂強風吃草監工

關鍵字：

嘉義市防颱

讀者迴響

熱門新聞

即／山陀兒詭貼2地區首發陸警

何妤玟公開正面婚紗照「男方是混血男星」

山陀兒暴風圈今晚觸陸　粉專曝8縣市颱風假可能連放2天

快訊／5縣市明天風雨達停班課標準　氣象署最新預測出爐

台南人夫激戰小三！　元配崩潰輕生亡

不斷更新／停班停課一覽！花蓮2地、蘭嶼今放颱風假

山陀兒大轉彎！他見路徑「閃過中央山脈」：會很慘

快訊／山陀兒陸警擴大！　9縣市豪大雨特報

山陀兒連3天颱風假？　氣象署揭關鍵

快訊／《黑暗榮耀》朴志雅離世！享年52歲

沒中央山脈！山陀兒恐逼強颱登陸高屏

被水槽「大眼緊盯」　她嚇到尖叫

山陀兒明觸陸大轉彎　切台時序出爐

山陀兒估「巔峰狀態」登陸　全台風雨程度出爐

山陀兒恐強颱「暴風圈下半天觸陸」　明後全台影響最劇

更多

最夯影音

更多

虎斑貓手捧大肚子艱難舔毛　抬頭直盯爸：你在看什麼？

陳曉東攻蛋唱跳〈心理遊戲〉　喘到倒地：當偶像容易嗎！

練習生當SJ銀赫前唱〈SORRY, SORRY〉！　一開場就搶拍...他眉頭緊皺：實力不足

聯結車右轉撞直行機車　騎士跳開險成輪下亡魂

女老師教中文突講「那個」　她急忙解釋緩解緊張氣氛

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面