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智能巡邏車上路　嘉義男掛假車牌秒被識破...這下慘了

▲▼ 懸掛假車牌上路 嘉e智能巡邏車發威 。（圖／嘉義市警方提供）

▲警方智能巡邏車上路，查獲懸掛假車牌車輛進行拆牌 。（圖／嘉義市警方提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府警察局第一分局北鎮派出所巡佐何宗陵、警員蔡函儒等人執行巡邏勤務，駕駛嘉e智能巡邏車行經嘉義市友愛路與北興街口，經車內AI車辨系統告知前方小客車疑似懸掛假車牌，遂實施盤查該名駕駛，駕駛坦承於網路購買偽造車牌，警方不費吹灰之力迅速查獲懸掛假車牌不法情事，以遏止民眾僥倖心理。

▲▼ 懸掛假車牌上路 嘉e智能巡邏車發威 。（圖／嘉義市警方提供）

▲警方智能巡邏車上路，畫面判讀各車輛車牌 。（圖／嘉義市警方提供）

近期不法之徒懸掛變造車牌上路事件頻傳，連資深員警憑經驗也難辨識車牌真偽。如今警方辦案手法結合科技，以駕駛嘉e智能巡邏車協助打擊犯罪，透過即時車輛AI智能影像辨識，蒐集車輛辨識結果，在巡邏車前端將車牌辨識結果與失車檔黑名單，自動進行零時差比對，比中目標立即語音示警，通知巡邏員警掌握目標進行查緝圍捕，以科技協助人力共同查緝不法，並提升查緝時效以發揮最大效益。

▲▼ 懸掛假車牌上路 嘉e智能巡邏車發威 。（圖／嘉義市警方提供）

▲警方攔查後禁行車輛改裝查驗 。（圖／嘉義市警方提供）

警方對於使用偽造號牌車輛除依道路交通管理處罰條例第12條開單及扣繳牌照外，並依刑法第212條、216條使用、偽造特種文書移送司法機關偵辦，民眾切勿以身試法。警方提醒車輛號牌屬特種文書，擅自偽造、變造車牌並懸掛於車輛行駛道路上，不僅是違規行為，更屬犯罪行為，以違反偽造特種文書罪，可處1年以下有期徒刑。

嘉義市政府警察局第一分局分局長吳正文表示，警察遏止不法情事發生，以維護民眾權益是職責所在，本分局將持續查緝不法情事，呼籲民眾勿心存僥倖以身試法，期許打造嘉義市成為「全齡共享、世代宜居」的西部走廊新都心。嘉義市政府警察局第一分局關心您。

 
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