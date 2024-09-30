精品皮帶打洞「1洞1000元」！她嚇傻換一家　全場搖頭：心臟很大顆

▲到精品店櫃要打洞，一個洞居然要1000元，讓原PO嚇傻。（圖／翻攝自Threads）

圖文／CTWANT

有些人買精品就是看上其售後服務，不過卻有民眾一肚子氣。一名女網友透露，拿著皮帶去精品店櫃上要求要打洞，結果發現一個洞居然要1000元，結果去3樓日系品牌，店家大方的說好，讓她直呼「服務態度真的很好」。

原PO在Threads表示，拿了皮帶去板橋遠百精品店要打洞，結果說一個洞1000，讓她跟男友當場傻眼，立馬轉身走人，後來走到3樓日系品牌買東西，突然想到他們好像也有打皮帶，就詢問店員是否可以幫忙打，結果店長很大方的說好，過程中還開玩笑說很緊張。

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原PO說，「服務態度真的很好，店長是個日本人唷，幫忙打洞的姐姐也很好，讓我省了5000元，大推板橋大遠百日系品牌，一樓精品店就免了。」

原PO也提醒，自己只是想表揚3樓的日系品牌很親切，但沒有要提倡這個行為，文章已經不能編輯了，希望不會造成店家的困擾，最後，打洞器買起來，打洞不求人。

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「他們說沒有這個服務，因為不想承擔打壞的風險，你真的好幸運」、「皮帶打洞真的很有風險」、「多年前就有這個規定欸」、「還好他沒打壞，要不然就要賠妳了」、「店員心臟也很大顆，萬一手殘打歪打壞，今天的文可能就變了」。

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