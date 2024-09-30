中秋送婆婆綠豆椪！人妻月底回去剩1塊被問：要吃嗎其他餵狗了

▲人妻特地買知名的綠豆椪送婆婆，結果婆婆竟拿去餵狗。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

婆媳問題從古至今，永遠吵不完。一名人妻指控，她和老公買了一盒人氣綠豆椪給婆婆，沒想到婆婆竟拿去餵狗，還拿剩下了1塊問他們要不要吃，讓夫妻倆覺得不被尊重。

原PO在臉書《毒姑九賤婆媳討論區》訴苦，她在夫家默默無聲，從不多嘴但一切看在眼裡，只希望做父母的要相對公平。本來就知道婆婆都比較疼小叔家，只要小叔家給的，什麼東西都是香的，但他們卻完全相反。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO提到，中秋節之前，他們帶了一盒知名的綠豆椪回婆家，結果被婆婆當面數落：「那麼早拿回來做什麼，我還沒要拜拜⋯」。中秋後近日再去拜訪時，婆婆主動詢問要不要吃餅，並主動表明將他們送的綠豆椪拿去餵狗了，「剩下1塊⋯你們要吃嗎？」

原PO當下傻眼至極，想罵但只能忍，「呵呵！把我們當狗嗎？中秋前放到現在⋯」，事後回家路上，她才得知老公其實也都知道，但是不想說，而她聽完沒多說什麼，僅僅嗯了一聲回應。

貼文曝光後，網友紛紛留言抱不平，「夠無禮的」、「婆婆過份了」、「遠離這種婆婆，不用孝順，只盡本分」、「好白目的婆婆」、「餵狗也好，反正妳婆婆連狗都不如」。

另外，也有許多人建議，「反正都要餵狗，下次直接買一包大包狗糧回去，可以吃更久」、「下次什麼都不用給」、「以後拿東西回去，就說要餵狗的」、「不被待見，那就都不要再回去了！這樣不是更省，而且還不會讓自己心情不好！」

延伸閱讀

▸ 正妹女模過機場安檢照片竟被存下 噁男工作人員加微信：想認識

▸ 北部「這間大學」被點名正妹滿街跑 校友認證：被害到容貌焦慮

▸ 爸外遇她從小被媽帶大…工作賺1.5萬上繳逾8成 婚後屢遭情勒：聽久真煩