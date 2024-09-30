員工旅遊逼死人！　上班族討厭「團體活動」：變情緒勒索

▲其實有很多員工都不喜歡公司舉辦的團體活動。（圖／Pexels）



記者張靖榕／綜合報導

許多公司會辦員工旅遊、尾牙或春酒等活動來犒賞員工，凝聚同事之間的感情。實際上不少上班族認為，這類團康活動其實根本無助於放鬆，反而成為一種變相的情緒勒索，而且這些活動往往帶有半強迫性，讓本來就不喜歡社交的人莫名增加許多壓力。

一名上班族近日在Threads社群平台上分享了他的看法：「什麼才是最健康的公司文化？我認為早點下班，比起員工旅遊來得實際。因為同事之間最好的距離，就是保持適當的距離。不如讓大家早點下班，利用時間自我充實。」

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原PO認為，長時間的工作已經讓同事們有許多相處的機會，而這樣的密集互動難免會引發一些人際衝突。她特別指出，許多富有創意和靈感的人，通常屬於高敏感性格，需要獨處來消化從外界吸收的情緒和負能量，「讓大家充飽電來上班，這才是最健康的公司文化」，也唯有如此，長期下來對彼此才會好。

網友紛紛留言，「同意到不行，什麼員工聚餐跟員工旅遊根本是折磨」、「員工旅遊真的沒必要，改用旅遊補助金比較好，大家感情好的話員工會自己辦」、「所以我一律拒絕掉公司的活動了，拿各種理由掰」、「成年人最好的關係就是沒有關係」。