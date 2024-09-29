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鼎邊「趖」不唸ㄘㄨㄛˋ　正確唸法曝光！網驚：錯了30年

有網友公布鼎邊「趖」正確念法，引發討論。（圖／報系資料照）

▲有網友公布鼎邊「趖」正確唸法，引發討論。（圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

台灣傳統美食「鼎邊趖」，是基隆相當知名的街邊美食，深受不少台灣民眾喜愛，但不少人都把鼎邊「趖」唸成「ㄘㄨㄛˋ」，近日就有網友拿出國小教材，文章中標註的拼音為「ㄙㄨㄛ」，讓不少網友大吃一驚。

這位網友在Threads上發文貼出一張照片，課文名稱為「台灣美食詩選-鼎邊趖」，他表示自己從小到大都唸鼎邊「ㄘㄨㄛˋ」，不過其實是唸「ㄙㄨㄛ」。

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這獨特的唸法一曝光，立刻引發大批網友大喊震驚，紛紛表示「好特別的讀音」、「從小到大唸錯了30年」、「過去都有邊讀邊，但看到也有人寫『銼』」、「整篇應該可以用台語，注音只是考試，給老師打成績用的」、「用台語發音比較像是ㄙㄜˊ」。

除此之外，還有網友發文表示，「鼎邊趖」，台文寫做「鼎邊趖 tiánn-pinn-sô」，為基隆的一種小吃。意思為在鍋邊扭來扭去，源自小吃的製作方式。

另據教育部台語辭典指出，鼎邊趖是一種小吃，以麵糊在熱鍋上急敷，隨即將薄糊取上，切成長條狀，再加入蔥、薑、魷魚、香菇、金針、肉等煮熟即成。

說到鼎邊趖，大多數人總會聯想到基隆廟口，不過在桃園觀光夜市內，其實也有一家超過半世紀歷史的鼎邊趖名店，第一代老闆據說師承基隆廟口名店，且信守承諾遠離出師地並落腳桃園，據吃過的老饕表示，該店家的招牌鼎邊銼的口感是滑嫩有咬勁，加上配料豐富、湯頭鮮美，吃得到真材實料。

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