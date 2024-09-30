在女同事面前放屁　男「被檢舉」慘遭人資訓話半小時

▲馬來西亞一名男子在同事面前放屁，竟被檢舉慘遭人資訓話。（示意圖／翻攝自pixabay）



圖文／CTWANT

放屁是人體正常的生理反應，不料馬來西亞有一名男員工，上班時在同事面前放屁，沒想到被檢舉，結果被人資訓話了半小時，讓他哭笑不得，也學到了教訓：「不要在工作場合放屁！」

女子在《Threads》分享男同事的倒楣經歷，前幾天午餐時間出去吃飯，男同事走在她面前，接著回頭表示：「我在妳身上放了一個屁」，但她覺得無所謂，因為也沒有聞到味道，2人便繼續前往咖啡廳用餐。

然而，午餐結束後，女子發現男同事沒有回去上班，半小時過後才看到路上有個人走了過來，對方的臉色很差，似乎心情不好，她關心詢問原因，結果男同事主動向她道歉，「因為我之前對妳放屁」，但即使如此她仍覺得奇怪，「為什麼要道歉？我沒事啊」。

追問之下才知，男同事午餐後被人資叫過去，因為其他人看到放屁那一幕，認為沒有禮貌，因此他被訓話訓了半小時，其實人資也懶得討論這種小事，但有人檢舉，就必須採取行動。

然而，女子並不知道是誰去打小報告，當時只有她和男同事一起散步去吃午餐，不自覺感到毛骨悚然，「這個工作場所有一雙眼睛在盯著」，但後來他們把這件事看成了笑話，笑著與其他同事分享。

經過這次事件後，男同事也改變了行為，假如想放屁，就會出去外面，離其他同事遠一點，感嘆：「我不能再隨心所欲的放屁了，真可惜！」

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