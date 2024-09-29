真主黨又有高層遭擊殺！　以軍持續跨境轟炸黎巴嫩

▲以色列國防軍宣布擊殺真主黨中央委員會高階成員、預防安全部隊指揮官卡奧克。（圖／翻攝自X@idfonline）

記者詹雅婷／綜合報導

黎巴嫩真主黨領袖納斯拉勒（Sayyed Hassan Nasrallah）喪命之後，以色列仍持續密集轟炸黎巴嫩。以軍29日宣布，過去24小時鎖定攻擊真主黨數百個目標，在28日擊殺真主黨中央委員會高階成員、預防安全部隊指揮官卡奧克（Nabil Qaouk，部分媒體拼為Nabil Kaouk）。不過真主黨目前尚未證實這項消息。

以色列時報、ABC NEWS等報導，以軍宣稱這波攻擊是由以色列空軍戰機依據情報資訊進行，鎖定貝魯特南郊達希耶（Dahiyeh）的真主黨據點發動攻勢，造成卡奧克死亡。卡奧克於1980年代加入真主黨，以軍稱，卡奧克與真主黨領導層關係密切，直接參與針對以色列與以國人民的恐怖攻擊，包括近期這幾天的襲擊。

另據以軍29日上午發布的聲明，在過去24小時內，以軍襲擊黎巴嫩各地數百個真主黨目標，「以色列國防軍持續以武力攻擊，破壞、削弱真主黨在黎巴嫩的軍事能力與基礎設施」。

黎巴嫩官媒則稱，以色列29日對黎巴嫩東北部一處村莊發動空襲，造成11人死亡。報導並未提及死者是否包含真主黨成員。