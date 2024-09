真主黨又有高層遭擊殺！　以軍持續跨境轟炸黎巴嫩

▲以色列國防軍宣布擊殺真主黨中央委員會高階成員、預防安全部隊指揮官卡奧克。(圖/翻攝自X@idfonline)

記者詹雅婷/綜合報導

黎巴嫩真主黨領袖納斯拉勒(Sayyed Hassan Nasrallah)喪命之後,以色列仍持續密集轟炸黎巴嫩。以軍29日宣布,過去24小時鎖定攻擊真主黨數百個目標,在28日擊殺真主黨中央委員會高階成員、預防安全部隊指揮官卡奧克(Nabil Qaouk,部分媒體拼為Nabil Kaouk)。不過真主黨目前尚未證實這項消息。

以色列時報、ABC NEWS等報導,以軍宣稱這波攻擊是由以色列空軍戰機依據情報資訊進行,鎖定貝魯特南郊達希耶(Dahiyeh)的真主黨據點發動攻勢,造成卡奧克死亡。卡奧克於1980年代加入真主黨,以軍稱,卡奧克與真主黨領導層關係密切,直接參與針對以色列與以國人民的恐怖攻擊,包括近期這幾天的襲擊。

另據以軍29日上午發布的聲明,在過去24小時內,以軍襲擊黎巴嫩各地數百個真主黨目標,「以色列國防軍持續以武力攻擊,破壞、削弱真主黨在黎巴嫩的軍事能力與基礎設施」。

黎巴嫩官媒則稱,以色列29日對黎巴嫩東北部一處村莊發動空襲,造成11人死亡。報導並未提及死者是否包含真主黨成員。

The Commander of Hezbollah's Preventative Security Unit and a member of their Executive Council, Nabil Qaouk, was eliminated in a precise IDF strike.



Qaouk was close to Hezbollah's senior commanders and was directly engaged in terrorist attacks against the State of Israel and… pic.twitter.com/s9IsRr9hg4