以色列瞄準總部狂轟！真主黨高層「幾乎團滅」　生還領袖剩4人

▲以色列襲擊貝魯特南部的真主黨總部，導致該組織一眾高層「幾乎被團滅」。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

以色列27日對真主黨位於貝魯特的總部發動空襲，真主黨領袖納斯拉勒（Hassan Nasrallah）在行動中被擊斃，同時還有多名高層在這場襲擊中死亡。外媒形容，以色列在這場定點打擊中取得重大成就，因為真主黨高層「幾乎全數被團滅」，為真主黨帶來了巨大壓力。

據美國之音報導，真主黨28日發布聲明，證實其最高領導人納斯拉勒已在以色列前一晚的大規模襲擊中死亡，同時強調真主黨將繼續與以色列戰鬥，「支持加薩和巴勒斯坦的榮譽，捍衛黎巴嫩及其堅定而有尊嚴的人民。」

報導稱，已領導真主黨長達32年的納斯拉勒，是伊朗撐腰的「抵抗軸心」中聲望極高的人物之一，為擴大伊朗在中東地區影響力上立下汗馬功勞。路透社指出，納斯拉勒被擊斃一事，不僅是對真主黨的重擊，也讓伊朗遭遇重大挫敗。

以色列國防軍表示，空襲發生時，真主黨正在總部召開會議，因此以軍的定點空襲除了成功擊殺真主黨領袖納斯拉勒外，同時還殺死了南部戰線指揮官科爾基（Ali Karaki）、伊朗「聖城旅」副指揮官尼爾福尚等多名重要軍事領袖，對真主黨和伊朗構成嚴重打擊，「這是以色列與真主黨長期交火以來的重大勝利」。

《紐約時報》指出，除了科爾基外，以色列此前還擊斃了真主黨最高軍事決策機構「聖戰委員會」的舒庫爾（Fuad Shukr）和阿基爾（Ibrahim Aqeel）2名領袖。目前，真主黨的高層只剩下副秘書長卡西姆（Naim Qassem），以及執行委員會主席薩法丁（Hashem Safieddine）、政治委員會主席阿明（Ibrahim Amin Al-Sayyed）、議會集團主席拉德（Mohammad Raad）。