山陀兒轉中颱機率高！專家曝颱風假「恐不止1天」　估30日發陸警

▲輕度颱風山陀兒9/29 0:00預估位置。（圖／氣象署）

記者閔文昱／綜合報導

今年第18號颱風「山陀兒」今（28日）上午8點生成，對台灣威脅大，且未來有進一步增強為中度颱風的趨勢，中央氣象署預計明天（29日）上半天就會發布海上颱風警報，後天（30日）凌晨可能發布陸上颱風警報。對此，氣象專家林得恩表示，由於山陀兒颱風影響時間拉長、暴風圈範圍和強度都會再擴大，不排除將會放超過1天的颱風假。

氣象專家林得恩表示，山陀兒颱風移動速度相當緩慢，這也使得影響台灣的時間將從9/29，延長至10/3。另外，山陀兒暴風圈範圍擴大，根據氣象署28日下午發布「120小時颱風暴風侵襲機率」，台灣本島的侵襲機率高達80%以上，幾乎全台都在其暴風圈籠罩之下。

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氣象署預測山陀兒最快29日就會增強為中颱。對此，林得恩接受《TVBS》採訪時表示，隨著山陀兒颱風強度、暴風圈範圍、影響時間擴大，將有機會發布颱風假，甚至超過一天以上。

▲輕颱「山陀兒」預估路徑。（圖／氣象署，下同）

根據氣象署資訊，山陀兒28日晚間8時的中心位置在北緯 18.3 度，東經 125.1 度，以每小時4公里速度，向西進行。中心氣壓988百帕，近中心最大風速每秒23公尺，瞬間最大陣風每秒 30 公尺，七級風平均暴風半徑 100 公里。

氣象署指出，山陀兒因目前所處環境有利，未來有進一步增強為中度颱風的趨勢，30日逐漸朝台灣方向緩慢接近，屆時台灣受颱風外圍環流影響，風雨逐漸增大，基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大台北山區有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，桃園以北、南部地區及西半部山區有局部短暫陣雨，其他地區亦有零星短暫陣雨。

到了10月1日（周二）至10月2日（周三），是颱風影響台灣最明顯的時候，受颱風及其外圍環流影響，北部、東半部地區、恆春半島及中部山區有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，尤其東半部地區及北部山區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨，南部山區亦有局部大雨發生的機率。

氣象署預估，10月3日（周四）颱風逐漸北上遠離，不過仍受颱風外圍環流影響，中部以北及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨勢發生的機率，東部、東南部及南部地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，周四晚上開始北部及東北部天氣稍轉涼，夜晚低溫約21至22度。