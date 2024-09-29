青蔥、葉菜類受颱風威脅　農業部籲農民加緊採收

▲颱風逼近，青蔥、葉菜類恐受豪雨影響受損，農業部籲農民加緊採收。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

輕度颱風山陀兒進逼台灣，中央氣象署今天早上8時半發布海上警報，預計今天深夜到明天清晨發布陸上警報，且未來颱風仍有增強趨勢。農業部提醒農漁民加強防颱措施，尤其青蔥、葉菜類等蔬菜易受風雨損害，應儘速採收；漁業養殖業者、海上作業船隻也要提前防颱。

農業部指出，颱風將帶來明顯降雨，提醒農友針對青蔥、葉菜類等蔬菜易受風雨損害，屆收穫期應儘速採收；適逢生育期的瓜果類蔬菜應即時培土、加強枝條固定或用覆蓋資材保護；同時也請農民團體協助農民將增加採收的甘藍、結球白菜等大宗蔬菜購貯入庫冷藏，以備於災後釋出調節市場需求。

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農業部提醒，養殖業者應加強塭堤的修補維護與排水路的疏通、海上箱網養殖業者應檢修框架、浮球、網片，妥為固定纜繩；定置網業者亦應加強網具與船舶等安全，停泊漁船加強繫纜；海面上作業船隻應留意收聽最新氣象資訊，並與各地區漁業通訊電臺保持密切聯繫。

農村水保署也提醒，先前因0403花蓮地震受災地區震後新生多處崩塌致坡地致災風險增加，請民眾提高警覺加強戒備，及早檢視居家周邊擋土牆及排水溝等相關設施，嚴防降雨可能帶來的災害。針對土石流潛勢溪流及大規模崩塌潛勢區附近居民應配合地方政府指示，於必要時儘早疏散至安全避難處所，

農村水保署呼籲民眾避免前往山區活動，並將嚴密監控各地降雨現況，適時發布警戒預報，若達警戒值地區，除將警戒資訊以電話、傳真及簡訊方式通知地方政府外，並利用災防告警細胞廣播通知當地民眾，亦會將警戒情形同時公布於農村水保署土石流及大規模崩塌防災資訊網。

