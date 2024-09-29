山陀兒快要轉中颱「恐登陸台東」　一圖看各國最新預測

▲山陀兒颱風持續逼近台灣，各國最新路徑預測也出爐。（圖／翻攝賈新興臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

輕度颱風「山陀兒」目前移動速度慢，但持續快速增強，中央氣象署估很快變成中颱，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興指出，各國官方預報中心從恆春半島至台東近海通過的機率最高，周二、周三是影響最明顯的時間。

賈新興今在臉書PO出各國針對山陀兒颱風路徑的最新預測，他表示，依目前情資預估，今晚發布陸上警報，各AI路徑預測大致在恆春半島西側至台東近海為主。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他也指出，歐洲模式預估中心在恆春半島至台東近海通過的機率高，之後中心不排除登陸台東。各國模式的預報顯示，美國模式較偏東、歐洲模式最偏西，各國官方預報則顯示，中心從恆春半島至台東近海通過的機率最高。

▲各國模式的預報顯示，美國模式較偏東、歐洲模式最偏西。（圖／翻攝自賈新興臉書）



賈新興說，周二到周三是影響最明顯的期間，高屏及花東的風雨，西半部沿海和宜蘭的風，隨颱風北上，北部的風也會增強，請隨時留意最新的颱風動態消息。

氣象署今上午8時30分針對山陀兒颱風首度發布海上警報，預估今晚到明清晨發布陸上警報，目前颱風中心在鵝鑾鼻東南方海面，向西北西轉西北移動，對巴士海峽將構成威脅，此颱風未來強度有增強且暴風圈有擴大的趨勢。

氣象署簡任技正伍婉華說，很快就會增強為中颱，並逐漸朝台灣東方近海接近，今晚到明天東半部首當其衝，周二、周三是最接近台灣，但其路徑受到大氣變化而有所調整改變，尚有不確定性，特別留意最新颱風動態。