山陀兒恐中颱上限「3地首當其衝」　風雨最劇時間曝

▲山陀兒進逼台灣。（圖／翻攝digital-typhoon）



記者陳俊宏／綜合報導



輕度颱風山陀兒來勢洶洶，氣象專家吳德榮提醒，歐洲系集模擬顯示，其強度直逼中颱上限，甚至有更強的機率，對各地威脅都很大，尤其是台東、花蓮及宜蘭應慎防致災性風雨，其次為屏東及大台北。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，今晨紅外線雲圖顯示，山陀兒颱風在呂宋島東北方海面，繼續增強中；最新中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，其路徑西北轉北北東，貼著台灣東側近海北上，路徑的不確定性仍大（紅框）。

▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）



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吳德榮分析，最新歐洲模式（ECMWF）系集模擬圖亦顯示，50次系集成員大致平均分散在台灣兩側，故無法排除未來颱風中心有登陸的機率；由於其未來行經的海域，海洋熱含量（OHC）高，垂直風切小，有利其快速增強，歐洲系集模擬亦顯示，其強度直逼中颱上限，甚至有更強的機率。



吳德榮表示，以目前氣象署預測的路徑預估，周一風雨逐漸增強，周二、周三風雨最大，周四風雨逐漸減小，對各地威脅都很大，尤其是台東、花蓮及宜蘭應慎防致災性風雨，其次為屏東及大台北，其他各地也不可掉以輕心。

吳德榮說，由於山陀兒無法避免與地形的交互作用，未來路徑及風雨若產生詭譎的變化，也不用太意外，持續密切觀察，及早做好防颱準備才是上策。

▼吳德榮說，最新歐洲模式系集模擬圖顯示，50次系集成員大致平均分散在台灣兩側，故無法排除未來颱風中心有登陸的機率。（圖／翻攝weathernerds）