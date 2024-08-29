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嘉義市購物節「滿千送百」倒數3天　百貨聯名週接棒登場

▲▼ 2024嘉義市購物節「滿千送百」兌換倒數3天 百貨聯名週緊接登場 。（圖／嘉義市政府提供）

▲2024嘉義市購物節「滿千送百」兌換倒數3天 百貨聯名週緊接登場 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府自113年8月1日所舉辦的2024嘉義市購物節「滿千送百」活動，引發市民消費兌換熱潮，凡嘉義市民持7月1日起在稅籍於嘉義市的店家消費滿1000元，憑消費發票即可兌換100元！每人至多可以5,000元兌換500元。活動開跑不到一個月就正式進入倒數計時，總發放金額共2,500萬元，截至8/28已發2,262萬，剩餘238萬元供民眾兌領，預計將於9月2日兌換完畢！提醒還沒兌換的民眾，要趕緊加緊腳步，名額有限，兌完為止！

▲▼ 2024嘉義市購物節「滿千送百」兌換倒數3天 百貨聯名週緊接登場 。（圖／嘉義市政府提供）

在地店家表示，近期嘉義市政府推出的「嘉義市購物節」以及「滿千送百」活動有效刺激消費、民眾買氣大增，讓在地店家與參加民眾共享雙贏，紛紛表示嘉義市購物節真的超有感！許多民眾因得知此活動，紛紛在活動月份期間搶先消費。

除了滿千送百活動，手上還有其他在嘉義市消費發票的民眾還可以加入嘉義市購物節LINE好友（ID請搜尋@wubuywubobi）登錄「嘉義市購物節」抽獎活動，登錄發票金額累積滿500元就可抽獎，每人最多有200次抽獎機會。且於8月31日 23:59前，登錄發票金額積分總計達（含）１萬分，將由嘉義市購物節LINE@發送「2024嘉義市購物節 – 百貨聯名週VIP證」圖卡憑證，百貨聯名週活動期間內 ( 2024 / 9 / 7至2024 / 9 / 13 ) ，持手機出示購物節LINE@發送「VIP證」頁面，即可至嘉義市四大聯名百貨(新光三越、耐斯、遠百、秀泰)享有專屬優惠，各百貨優惠與兌領方式公布於2024嘉義市購物節FaceBoook粉絲專頁。

▲▼ 2024嘉義市購物節「滿千送百」兌換倒數3天 百貨聯名週緊接登場 。（圖／嘉義市政府提供）

今年嘉義市購物節大獎為百萬名車一名、特獎為百萬現金一名，除了週週抽萬元獎金以外，第12週( 2024 / 10 / 2 )會抽出由嘉義市不動產開發商業同業公會贊助的光陽電動機車5臺、由耐斯王子大飯店、新悦花園酒店、嘉義福容voco酒店贊助的住宿券各1張，第13 週( 2024 / 10 / 9 )會抽出歐洲雙人機票1名和光陽電動機車5臺，第14 週( 2024 / 10 / 16 )抽出頭獎百萬名車1名、特獎100萬元現金1名，最後一週還會加抽特約旅宿加碼獎，送出現金8萬8千元、共5名；民眾若在嘉義市店家使用電子支付（LINE Pay 、臺灣Pay 或Carrefour Pay）還可以加碼抽臺銀黃金（幻彩條塊20g）1名、IPHONE 1名、現金1萬6800元 8名等多項電子支付加碼獎，趕快來嘉消費，多項好禮帶回家！抽獎直播活動民眾可於嘉義市購物節臉書即時觀看掌握。

另外，嘉義市旅館業者連續5年支持與贊助購物節推出「住宿送600元嘉遊金」，今年有23家在地旅宿參加，民眾只要入住特約旅宿專案房型，就能獲得600元嘉遊金，現抵住宿費300元、並可至特約店家消費扣抵300元。嘉義市購物節歡迎全臺民眾中秋佳節連假一同來嘉輕鬆購，有吃有玩還有好康抽不完。

嘉義市購物節詳細活動辦法請參考 : https://reurl.cc/zDY5GN
滿千送百活動網站：https://www.chiayistimulusplan.com.tw/
購物節Line@官方好友：https://reurl.cc/6a8aNk
2024嘉義市購物節FaceBoook粉絲專頁：https://www.facebook.com/Chiayishoppingfestival/

 
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