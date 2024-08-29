嘉義市購物節合作店家消費　備環保提袋容器可獲獎勵金

▲▼ 嘉義市購物節支持永續消費，贈送好康獎勵金！市長黃敏惠攜手市民永續與金融企業。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

已經連續舉辦第5年的全國購物盛典「2024嘉義市購物節」，今年首次攜手市民永續公司與各大金融企業推出「美麗城市計畫」。今(29) 日黃敏惠市長在人氣排隊名店「林聰明沙鍋魚頭」召開購物節永續行動記者會，響應全球節能減碳趨勢，邀請民眾從最貼近生活的日常消費開始，推廣永續消費行動、實踐低碳生活。民眾只要響應永續行動，自備環保提袋或容器，於合作店家消費時，即可獲得5元獎勵金！獎勵金兌現方式多元，可領取現金、購買永續商品或ESG相關存股，不僅節能減碳，還能為自己加薪！

▲▼ 嘉義市購物節支持永續消費，贈送好康獎勵金！ 黃敏惠市長攜手市民永續與金融企業，「全民碳集，作伙賺錢」 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠表示，今年購物節市府團隊攜手市民永續公司、全盈支付、華南銀行、新光人壽、群益金鼎證劵等金融企業，與在地店家代表共同宣示推動永續行動、邁向永續城市的目標與決心。每年購物節都為在地創造破億商機，去年民眾登錄發票消費金額破7.5億，今年有望再創新高，在成功帶動民生經濟的同時，也希望鼓勵民眾實踐永續消費行為，鼓勵市民朋友從日常生活中落實低碳環保，共同為地球盡一份心力。

民眾只要透過日常的小改變，就能加入低碳生活的行列，像是自備環保袋、環保杯具等，透過舉手之勞賺取獎勵金，「全民碳集，作伙賺錢」，創造共好雙贏！嘉義市也是個能容納新創思維並融入永續發展的地方，歡迎市民朋友與企業一起與我們共同實驗、實踐並實現!

建設處田長沛處長也特別感謝在地店家、產業的支持與參與，目前「美麗城市合作店家」共有266間，包括7-11統一超商、全家便利商店、85度C、聖保羅、樂檸漢堡、林聰明沙鍋魚頭、半畝田牛肉麵、新悦花園酒店等均群起響應，今年「林聰明沙鍋魚頭」邁入第71年，已接手20年的執行長林佳慧強調，今年也是他們的ESG(環境保護、社會責任、公司治理)元年，全店將透過就地取材，減碳綠色消費，使用森林環保用紙，包裝不浪費，與消費者一起推動社會企業。聖保羅烘焙花園蘇冠融經理說，全國18個門市早已不用塑膠袋，改用紙袋，為了「美麗城市」計畫，特別鼓勵會員用紙袋回購就可賺取獎勵金。「美麗城市」計畫讓民眾有更多賺取獎勵金的場域與機會，也讓永續行動的推廣更接地氣。

市民永續公司執行長林庠序表示，很高興與嘉義市政府合作推廣「美麗城市計畫」，透過區塊鏈和金融科技技術，以「全民碳集：美麗城市」平臺為基礎，鼓勵大家從生活做起，為我們的城市共同來努力。現今減少碳排放已成為全球共識，我們每天的行動，都能為地球加分，現在還可以轉換成現金，為自己加薪，就像玩遊戲一樣，做得越多，獎勵就越多！更棒的是，這些獎勵還能幫助理財規劃，透過多元的獎勵金兌換機制，讓大家在參與環保行動的同時，也能享受到經濟上的回饋，避免因累積點數促成非必要消費，透過財務服務強化民眾經濟能力，支持更永續的消費選擇。

「美麗城市計畫」除了搭配「2024嘉義市購物節」期間給予環保獎勵金外，市民永續公司執行長林庠序更在記者會中加碼延長活動時間至今年12月31日，民眾只需在「美麗城市合作店家」消費，並達成以下任一項環保行動：自備環保購物袋、自帶環保杯/容器，或選擇入住環保旅店，即可使用手機掃描店家專屬的QRCode，登錄消費紀錄並獲5元獎勵金。期望能拋磚引玉，吸引更多人加入低碳減塑的行列。更多活動資訊請至「全民碳集：美麗城市」平臺（https://lin.ee/rIeOlES）查詢，或搜尋LINE ID ：@tanji.greenhope。歡迎民眾及早加入登記、搶先兌領獎勵金！