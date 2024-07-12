嘉義市購物節登場抽百萬現金　豪車、黃金還有歐洲機票

▲嘉義市購物節抽百萬豪車及其他現金好禮！ （圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市購物節自7月1日至10月10日盛大舉行，今年「豪禮」再升級，民眾只要於稅籍登記於嘉義市之店家消費並登錄參加抽獎，有機會將1百萬現金、百萬汽車、臺銀黃金、歐洲機票、電動機車與萬元以上現金等豐富好禮帶回家！鼓勵全民來嘉消費，嘉義市長黃敏惠今(12)日也特地變身購物大使，揹上購物袋並為最大獎項百萬汽車開箱，期待升級好禮與自7月起一連串的精采活動能帶動買氣，市府與民間攜手共創商機。

黃敏惠記者會開心宣布，今年的嘉義市購物節玩法再升級，推出豪禮大獎三重抽！民眾於活動期間入住特約旅宿並以電子支付(LINE Pay、台灣Pay、Carrefour Pay)交易，即能至官方LINE好友登錄參加三重抽，第一重「週週抽」，每週抽萬元現金得主、最後幾週抽光陽電動機車、精品旅館住宿、歐洲機票、百萬汽車和百萬現金。

第二重參加「特約旅宿加碼抽」，特別提供在活動期間於特約旅宿消費並登錄發票者，再加碼抽現金8萬8千元、共5名，鼓勵大家來嘉住宿、好運連發！

第三重參加「電子支付專屬抽」，民眾於活動期間使用LINE PAY、台灣PAY、Carrefour Pay，登錄交易序號即可獲專屬抽獎資格，可抽現金16,800元、最新iPhone與臺銀黃金等好禮，邀大家歡喜一路發！

▲黃敏惠市長宣傳購物節，「消費500、抽到手軟」 。（圖／記者翁伊森攝）

黃敏惠市長也提到，嘉義市是雲嘉南觀光休閒消費中心，期待購物節吸引周邊縣市民眾來嘉進行日常採購，並串連7月起一系列精采活動，邀請全國民眾來嘉創造商機。

▲嘉義市建設處長田長沛說明購物節活動 。（圖／記者翁伊森攝）

建設處長田長沛處長表示，去年購物節發票登錄總金額達7億5千萬元，創下歷次新高紀錄，今年購物節再推出多元抽獎方式，除延續去年好禮週週抽，於嘉義市店家消費並登錄發票即可參加抽獎，同時鼓勵民眾於活動期間留宿嘉義市，盡情享受這座宜居城市的風格魅力，凡入住特約旅宿嘉遊金方案的旅客，即送600元嘉遊金優惠，可抵300元住宿費，再至特約店家消費折抵300元，並可獲「特約旅宿加碼抽」專屬抽獎機會，實在是好康講不完！

建設處表示，消費者只需憑113年7月1日起至113年10月10日間，營業稅設籍於嘉義市店家所開立的發票，不限單筆消費金額，加入嘉義市購物節LINE好友（ID請搜尋@wubuywubobi）登錄發票，即可累積積分，一元即1分，滿500分可獲得一個抽獎機會，滿1000分可獲得兩個抽獎機會，每人最多可獲200個抽獎序號。今年購物節仍維持「電子支付專屬抽」，民眾於購物節期間使用電子支付(LINE Pay、台灣Pay以及Carrefour Pay)登錄交易序號累積滿500元獲1個抽獎機會，不論發票登錄或是電子支付登錄，雙重抽獎有機會額外獲得萬元以上現金、百萬汽車、最新iPhone、或是臺銀黃金等好禮。邀請全國民眾一起來嘉義市消費500、抽獎抽到手軟！