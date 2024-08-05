嘉義市購物節發票登錄金額破1億　有望打破去年7.5億

▲▼ 嘉義市購物節登錄金額破億！破億幸運兒欣喜若狂爽領現金8千8 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市購物節自7/1開跑，今年活動開跑僅五週，目前累計發票登錄金額已突破1億元，發票登錄數量超過15萬筆，登錄速度持續攀升，有望打破去年消費破7.5億的紀錄，不論是雲端發票或是電子支付登錄金額都成長83%以上，成績都超過去年同期，勢必持續帶動嘉義市消費熱潮、刺激買氣、再創佳績！

此次突破1億元發票的幸運兒是來自嘉義市的黃先生，黃先生表示此筆消費是7月初購買生技保養品，消費金額約2萬多元，黃先生一直是購物節的忠實粉絲，每年都有參加，這次是第一次獲獎！黃先生收到獲獎通知時，剛好在市府參加市民專屬的「滿千送百領現金」活動，當下還以為是詐騙電話！市民在嘉義市消費不但能「滿千送百領現金」、參加「週週抽好禮」，還能意外獲贈市府加碼的破億獎金8,800元現金，讓大家好事成雙、歡喜連發，實在是驚喜指數破表、讓人直呼太超值了！

目前購物節發票登錄金額已逾1億元，邀請民眾把握消費機會、儘快登錄7/1起於稅籍設立於嘉義市之店家消費發票，登錄金額累計滿500元即可獲1個抽獎序號，每人最多可獲200個抽獎序號，並可參加每週三直播「週週抽」好禮活動，消費金額愈高、中獎機率愈大，除了每週抽萬元獎金，還有機會將百萬油電車、百萬現金、歐洲機票、光陽電動機車等好禮帶回家！

除此之外，今年嘉義市購物節也特別與東森購物網合作設立「嘉義市購物節專區」https://www.etmall.com.tw/gp/266175），販售嘉義市在地特色商品與伴手禮，讓民眾在家就可以消費購物抽好禮，歡迎全臺民眾至東森購物網享受購物樂趣、登錄發票抽大獎！更多資訊請至嘉義市購物節粉絲專頁（https://www.facebook.com/Chiayishoppingfestival/）與LINE官方帳號（ID請搜尋@wubuywubobi）查詢。