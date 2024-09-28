南警打詐有成　愛爾麗集團總裁常如山感同身受籲全民打詐一起來

▲愛爾麗醫美集團總裁常如山特頒發獎金慰勉有功員警，他將會繼續支持警方，串連企業、民眾一起努力全面打詐。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

全民打詐一起來！台南市7月遭車手提領次數達2372次，一度為6都之最，在警方加強查緝、警民合作下，8月明顯減少，9月迄今僅194次，打詐成果卓著，愛爾麗醫美集團總裁常如山特頒發獎金慰勉有功員警，常如山總裁指出，防詐、阻詐、打詐是全民運動，他將會繼續支持警方，串連企業、民眾一起努力全面打詐。

愛爾麗集團已經連續6年發給行員、店員阻詐獎金，累積金額超過千萬元，這次針對緝拿車手有功員警，對於逮到現行犯、拘提車手者給予獎勵，台南市共有13個分局、市刑大受頒獲獎，發出獎金超過10萬元；常如山強調，台南市幅員遼闊，刑事人員、員警數量居6都之末，短期內打詐有進步，很不容易，值得嘉獎。

愛爾麗總裁常如山表示，詐騙問題相當嚴重，他曾經聽過因血汗錢遭詐而輕生案例，並舉自己同學為例，從軍職退休後，因誤信LINE投資詐騙，一口氣損失500萬元，身邊有人受害更是讓他感同身受。

常如山提到，警方偵辦詐騙案相當辛苦，應該給予鼓勵，尤其他是台南出身，更希望把詐騙車手趕出台南，讓台南的治安更好，這就需要政府、社會民眾同心協力，未來他會盡力，邀集更多企業加入行列，設立阻詐獎金的機制，把一般民眾檢舉、協助防詐都納入獎勵，就能事半功倍。

台南市警察局長林國清表示，打詐是警方重要工作，2024年7月時公布車手提領數據，台南市一度是6都最多，但全體員警上下一心戮力以赴，包括第一線溯源抓查詐騙集團上游、與受害者聯手查緝車手，以及對基層民眾積極宣導，幾個月下來總收到效果，但警方不會放鬆，將會繼續努力、守護市民財產安全。